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    5 канал (Украина)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    5 канал
    Frankfurter Allgemeine Zeitung: на "5 канале" Порошенко нечестно играют
    19:10 02.12.2016
    1901
    "Пятый канал" - телекомпания, принадлежащая президенту Порошенко, платит зарплату сотрудникам из нелегальных касс для уклонения от уплаты налогов, пишет немецкое издание FAZ. Насколько реально избежать налоговых махинаций в меда-сфере?
    5 канал. Скриншот
    На "5 канал" поступило сообщение о минировании - СМИ
    13:32 19.11.2015
    252
    Как сообщили в пресс-службе "5 канала", который находится в здании завода "Ленинская кузница", вновь "заминировали", это второй случай за год, когда сообщают о происшествии.
    5 канал
    Бунт на "5 канале" Порошенко
    18:55 21.10.2015
    4622
    В Украине разразился скандал в связи с выплатой "черных" зарплат журналистам на телеканале, которым владеет Петр Порошенко. Украинского президента обвиняют в двойных стандартах, пишет Deutsche Welle.
    5 канал. Скриншот
    На "5 канале" разгорелся скандал из-за "черных" зарплат
    18:09 21.10.2015
    751
    Журналисты "5 канала" жалуются на систематическое нарушение законодательства о труде и уклонение от уплаты налогов, на самом телеканале все обвинения опровергают.
    Шокин пообещал наказать всех виновных в сепаратизме. Видео
    Шокин пообещал наказать всех виновных в сепаратизме 
    16:20 16.02.2015
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    В интернете обнародовано видео заявления генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который обещает наказать всех виновных в сепаратизме.
    Пресс-конференция Петра Порошенко, 29 декабря 2014
    Порошенко не будет продавать "5-й канал"
    14:57 29.12.2014
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    Порошенко также добавил, что Roshen передана в управление, и на сегодня фактически он "лишен любого влияния" на компанию.
    Коктейль Молотова. Архивное фото
    ЗаGOOGLeнная Украина. Что мы чаще всего запрашивали в 2014 году?
    16:52 17.12.2014
    757Итоги 2015 года
    Украинцы – особенный народ. Это подтвердили итоги, подведенные Google по самым популярным запросам 2014 года.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Медиарынок Украины и его Министерство счастья
    11:04 07.12.2014
    608
    Создание в Украине Министерства информации похоже на шумовую завесу, которая скрывает от граждан страны нечто более важное.
    Взрывотехники в Киеве. Архивное фото
    МВД: бомбы ищут в Киеве на ж/д вокзале, станции метро и еще 4 объектах
    14:25 25.07.2014
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    "Станция метро, ж/д вокзал, телеканал и три объекта - всего получается шесть сообщений о минировании разных объектов. В том числе и "5 канал"", - сказала пресс-секретарь Главного управления МВД в Киеве Ольга Билык.
    СМИ: "Пятый канал" в среду начинает транслировать новости на русском
    21:51 25.02.2014
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    "Пятый канал" будет ежедневно транслировать выпуски новостей на русском языке, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу телеканала.
    Работа телекомпании
    "5 канал" отключили в Ивано-Франковской области
    09:53 11.12.2013
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    Ведущая украинского "5 канала" сообщила, что по поступившей им информации, трансляцию телеканала отключили по всей Ивано-Франковской области на западе Украины.
    Николай Томенко
    Оппозиция считает внеплановую проверку "Пятого канала" заказной
    13:21 17.01.2013
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    Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 16 января приняла решение назначить внеплановую проверку деятельности "Пятого канала".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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