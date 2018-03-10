"Пятый канал" - телекомпания, принадлежащая президенту Порошенко, платит зарплату сотрудникам из нелегальных касс для уклонения от уплаты налогов, пишет немецкое издание FAZ. Насколько реально избежать налоговых махинаций в меда-сфере?
"Станция метро, ж/д вокзал, телеканал и три объекта - всего получается шесть сообщений о минировании разных объектов. В том числе и "5 канал"", - сказала пресс-секретарь Главного управления МВД в Киеве Ольга Билык.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".