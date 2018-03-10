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    Владимир Шапакин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Сожженный дом адвоката бриллиантового прокурора
    Адвокат "бриллиантового прокурора" раскрыл детали поджога своего дома
    13:28 10.08.2016
    262
    Сергей Козаченко, адвокат "бриллиантового прокурора", заявил, что неизвестные сожгли дотла его загородный дом, во дворе которого ранее было совершено покушение на жизнь с помощью боевых гранат.
    Уволенный прокурор об угрозах ГПУ Шапакину. Видео
    Уволенный прокурор об угрозах Шапакину со стороны ГПУ 
    09:43 18.04.2016
    254Праздничное заявление Луценко
    Генеральная прокуратура угрожала экс-замглавы Главного следственного управления ГПУ Владимиру Шапакину, чтобы тот не шел на сделку со следствием, заявил уволенный заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Виталий Опанасенко.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    Шокин vs Сакварелидзе. Эксперты о битве в генеральной прокуратуре
    10:53 25.03.2016
    809Праздничное заявление Луценко
    Давид Сакварелидзе назвал генпрокурора Виктора Шокина "адвокатом бриллиантовых прокуроров". Противостояние в ГПУ прокомментировали эксперты Андрей Миселюк и Ярослав Юрчишин.
    Молоток судьи
    Суд отказал "бриллиантовому прокурору" Шапакину в возвращении 6,4 млн грн
    12:07 21.03.2016
    506Праздничное заявление Луценко
    В решении Голосевского райсуда суда отмечается, что, заслушав мнения сторон, суд вынес постановление в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого Шапакина Мосийчука о возвращении залога в сумме 6,4 млн грн отказать.
    Ситуация у входа в Печерский райсуд
    ГПУ передала дело "бриллиантовых прокуроров" в Печерский райсуд
    12:08 04.01.2016
    105
    По словам замгенпрокурора Виталия Касько, собран достаточный объем доказательств. Он добавил, что обвинительный акт был подписан до нового года, но поскольку суд не принимал уголовных дел, в первый рабочий день акт передан в суд.
    Давид Сакварелидзе. Архивное фото
    Сакварелидзе: судью по делу "бриллиантовых прокуроров" шантажируют
    04:58 24.12.2015
    1542Праздничное заявление Луценко
    Как сообщил заместитель генпрокурора – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе, судье Апелляционного суда Марии Прындюк в среду выдвинули подозрение в совершении преступления.
    Кинолог с собакой
    Во двор дома адвоката Шапакина бросили гранаты, пострадала овчарка
    14:42 06.11.2015
    299Онищенко: новая партия компромата
    Согласно данным МВД, инцидент произошел в селе Старая Оржица, пострадала собака. Вместе с тем, по данным журналистов, собака при взрыве погибла.
    Генеральная прокуратура Украины
    "Бриллиантовые прокуроры": снова все решают деньги
    12:59 23.10.2015
    1170Дело Ефремова. Первый пошел?
    В деле "бриллиантовых" прокуроров появляются новые подробности. ГПУ выдвинуло новые подозрения экс-заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу, но посадить его за решетку прокуратуре не удалось.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Скандалы в Генпрокуратуре: "новые" против "старых" и "бриллиантовых"
    17:03 07.08.2015
    753Дело Ефремова. Первый пошел?
    Количество скандалов в Генеральной прокуратуре за 2015 год бьет все рекорды. И дело даже не в "плохих" руководителях ГПУ, которых меняли как перчатки, а в их подчиненных, которые то и дело попадают под уголовные статьи.
    Полиция выписывает штраф водителю экс-прокурора
    Полиция Киева оштрафовала водителя прокурора, подозреваемого в коррупции
    01:43 06.08.2015
    374
    Автомобиль BMW Х6 был припаркован с нарушением ПДД перед зданием генеральной прокуратуры в Киеве. Одним из пассажиров оказался бывший заместитель руководителя Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин.
    Гривны
    Экс-прокурор Шапакин внес второй залог и вышел на свободу - СМИ
    16:17 24.07.2015
    318Дело Ефремова. Первый пошел?
    Владимир Шапакин уже второй раз вносит за себя залог. Впервые суд назначил сумму в 3,2 миллиона гривен — 9 июля прокурор вышел из-под стражи. Официального подтверждения нет.
    Апелляционный суд Киева
    Суд увеличил сумму залога для Шапакина до 6,4 млн грн
    16:39 21.07.2015
    91Дело Ефремова. Первый пошел?
    Владимир Шапакин по решению суда обязан внести залог до 29 июля. Также Апелляционный суд Киева запретил ему общаться с бывшим заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцом.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин уволил Корнийца и Шапакина из органов прокуратуры
    15:28 16.07.2015
    361Дело Ефремова. Первый пошел?
    Генеральный прокурор уволил подчиненных, у которых при обыске были найдены полмиллиона долларов, бриллианты и украшения. За два дня до этого президент Украины пообещал Шокину поддержку в борьбе с коррупцией.
    Порошенко подписал правки к закону о прокуратуре
    Шокина пытаются подставить - эксперт
    10:17 15.07.2015
    504Дело Ефремова. Первый пошел?
    Народный депутат Мустафа Найем заявил, что глава ГПУ Виктор Шокин открыл уголовное дело на своего заместителя Давида Сакварелидзе. Политтехнолог Алексей Голобуцкий в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, почему глава ведомства решился на такой шаг.
    Ценности, изъятые при обыске в прокуратуре Киевской области и в Главном следственном управлении ГПУ
    Возбуждено дело против следователей, обыскавших кабинеты прокуроров - депутат
    14:15 14.07.2015
    388Дело Ефремова. Первый пошел?
    В единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство против следователей СБУ и Генпрокуратуры, которые участвовали в обысках кабинетов прокуроров Владимира Шапакина и Александра Корнийца. Их подозревают во внесении недостоверных сведений.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин требует у суда признать незаконными обыски у Корнийца и Шапакина - нардеп
    13:29 14.07.2015
    1693Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщает Найем, первый заместитель генпрокурора Юрий Столярчук требует в Печерском суде Киева разрешения на проведение обысков и выемку документов из кабинетов следователей, которые вели дела в отношении Шапакина и Корнийца.
    Ценности, изъятые при обыске в прокуратуре Киевской области и в Главном следственном управлении ГПУ
    Неделя в скандалах: бриллианты, Аваков, невиновный ректор и депутат на капоте
    16:22 11.07.2015
    1790Дело Ефремова. Первый пошел?
    Прошедшая неделя запомнится украинцам целой россыпью громких скандалов в стране: резонансные задержания в ГПУ, "странные" назначения на руководящие должности в МВД, ссоры внутри элиты, судьбоносные решения судей, драки депутатов.
    Верховный суд Киева
    Порошенко хочет сохранить контроль над судьями, что тормозит реформу – эксперт
    13:40 10.07.2015
    324Слабость силовиков Украины
    В Украине о судебной реформе много говорят, но, похоже, забывают что-то реально делать для ее проведения: сейчас можно составить целый список отпущенных под залог обвиняемых в коррупции.
    Петр Мельник. Архивное фото
    Хроника 9 июля: арест миллиардов Януковича, оправдание экс-ректора Мельника
    09:25 10.07.2015
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    В четверг, 9 июля, стало известно об аресте 1,4 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича. В этот же день суд оправдал подозреваемого во взяточничестве экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.
    На месте обыска в кабинете зампрокурора Киевской области Александра Корнейца и замначальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина
    Прокурор Шапакин вышел на свободу под залог в 3,2 млн гривен - журналист
    15:38 09.07.2015
    642Дело Ефремова. Первый пошел?
    Юрий Бутусов также отметил, что у Шапакина есть пятикомнатная квартира на Львовской площади и примерно 40 банковских ячеек, а также недвижимость и земля в Конотопе.
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