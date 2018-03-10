Генеральная прокуратура угрожала экс-замглавы Главного следственного управления ГПУ Владимиру Шапакину, чтобы тот не шел на сделку со следствием, заявил уволенный заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Виталий Опанасенко.
В решении Голосевского райсуда суда отмечается, что, заслушав мнения сторон, суд вынес постановление в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого Шапакина Мосийчука о возвращении залога в сумме 6,4 млн грн отказать.
По словам замгенпрокурора Виталия Касько, собран достаточный объем доказательств. Он добавил, что обвинительный акт был подписан до нового года, но поскольку суд не принимал уголовных дел, в первый рабочий день акт передан в суд.
В деле "бриллиантовых" прокуроров появляются новые подробности. ГПУ выдвинуло новые подозрения экс-заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу, но посадить его за решетку прокуратуре не удалось.
Количество скандалов в Генеральной прокуратуре за 2015 год бьет все рекорды. И дело даже не в "плохих" руководителях ГПУ, которых меняли как перчатки, а в их подчиненных, которые то и дело попадают под уголовные статьи.
Автомобиль BMW Х6 был припаркован с нарушением ПДД перед зданием генеральной прокуратуры в Киеве. Одним из пассажиров оказался бывший заместитель руководителя Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин.
Генеральный прокурор уволил подчиненных, у которых при обыске были найдены полмиллиона долларов, бриллианты и украшения. За два дня до этого президент Украины пообещал Шокину поддержку в борьбе с коррупцией.
Народный депутат Мустафа Найем заявил, что глава ГПУ Виктор Шокин открыл уголовное дело на своего заместителя Давида Сакварелидзе. Политтехнолог Алексей Голобуцкий в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, почему глава ведомства решился на такой шаг.
В единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство против следователей СБУ и Генпрокуратуры, которые участвовали в обысках кабинетов прокуроров Владимира Шапакина и Александра Корнийца. Их подозревают во внесении недостоверных сведений.
Как сообщает Найем, первый заместитель генпрокурора Юрий Столярчук требует в Печерском суде Киева разрешения на проведение обысков и выемку документов из кабинетов следователей, которые вели дела в отношении Шапакина и Корнийца.
Прошедшая неделя запомнится украинцам целой россыпью громких скандалов в стране: резонансные задержания в ГПУ, "странные" назначения на руководящие должности в МВД, ссоры внутри элиты, судьбоносные решения судей, драки депутатов.
В четверг, 9 июля, стало известно об аресте 1,4 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича. В этот же день суд оправдал подозреваемого во взяточничестве экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".