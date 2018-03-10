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    Виталий Опанасенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Уволенный прокурор об угрозах ГПУ Шапакину. Видео
    Уволенный прокурор об угрозах Шапакину со стороны ГПУ 
    09:43 18.04.2016
    254Праздничное заявление Луценко
    Генеральная прокуратура угрожала экс-замглавы Главного следственного управления ГПУ Владимиру Шапакину, чтобы тот не шел на сделку со следствием, заявил уволенный заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Виталий Опанасенко.
    Виталий Опанасенко
    Прокурор из команды Сакварелидзе любит путешествия и элитные авто
    08:59 25.03.2016
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    На фото, размещенных на личной странице прокурора в Instagram, видно, что Виталий Опанасенко любит путешествовать и кататься на дорогих автомобилях.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
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