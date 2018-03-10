В деле "бриллиантовых" прокуроров появляются новые подробности. ГПУ выдвинуло новые подозрения экс-заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу, но посадить его за решетку прокуратуре не удалось.
Генпрокуратура дала понять, что в ведомстве идет процесс внутреннего самоочищения, и отчиталась перед общественностью о некоторых результатах работы. Самые громкие дела – о Викторе Януковиче и Надежде Савченко.
Во вторник, 28 июля, в Киеве отпраздновали день Крещения Руси. Также в этот день было объявлено о начале процедуры заочного осуждения шести украинских экс-чиновников, в том числе и бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Генеральный прокурор Украины провел брифинг, в ходе которого рассказал о расследовании дел против бывших руководителей Украины. Также Шокин намерен подать в Раду представление об уголовном преследовании депутата Лозового.
Борцы с коррупцией в своих попытках добиться отставки генпрокурора Виктора Шокина прибегают к крайним методам, чтобы "привлечь внимание к проблеме" и избавиться уже от прокурора, ставленника Порошенко.
Под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел митинг, в котором приняли участие около 50 общественных активистов. В их числе - представители "Автомайдана", "Центра противодействия коррупции" и других организаций.
Политики и обычные граждане ждут, чем закончится противостояние между заместителем генпрокурора Давидом Сакварелидзе и первым замом Виктора Шокина Владимиром Гузырем. Все свидетельствует о том, что прокуратуру ожидают очередные кадровые перестановки.
Прошедшая неделя запомнится украинцам целой россыпью громких скандалов в стране: резонансные задержания в ГПУ, "странные" назначения на руководящие должности в МВД, ссоры внутри элиты, судьбоносные решения судей, драки депутатов.
ГПУ сообщила президенту о начале спецоперации по борьбе с коррупцией внутри ведомства. Однако эксперты считают, что за показательной чисткой рядов взяточников может скрываться борьба за должность главы ведомства.
Первый замглавы следственного управления Генпрокуратуры и заместитель прокурора Киевской области задержаны по подозрению в коррупции в особо крупных размерах. Но действующий в стране УПК позволит подозреваемым внести залог и впоследствии скрыться.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".