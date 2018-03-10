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    Владимир Гузырь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Генеральная прокуратура Украины
    "Бриллиантовые прокуроры": снова все решают деньги
    12:59 23.10.2015
    1170Дело Ефремова. Первый пошел?
    В деле "бриллиантовых" прокуроров появляются новые подробности. ГПУ выдвинуло новые подозрения экс-заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу, но посадить его за решетку прокуратуре не удалось.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин был вынужден пожертвовать своей "правой рукой" Гузырем - политолог
    15:27 29.07.2015
    143Слабость силовиков Украины
    Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк отметил, что Шокин развил лихорадочную деятельность с целью остаться на своем посту.
    Виктор Янукович
    Януковича осудят заочно, а Савченко будут вызволять из тюрьмы
    12:39 29.07.2015
    543Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Генпрокуратура дала понять, что в ведомстве идет процесс внутреннего самоочищения, и отчиталась перед общественностью о некоторых результатах работы. Самые громкие дела – о Викторе Януковиче и Надежде Савченко.
    Президент Украины Петр Порошенко и предстоятель УПЦ МП Онуфрий в Киево-Печерской Лавре
    Хроника 28 июля: годовщина Крещения Руси, заочный суд над Януковичем
    09:15 29.07.2015
    225
    Во вторник, 28 июля, в Киеве отпраздновали день Крещения Руси. Также в этот день было объявлено о начале процедуры заочного осуждения шести украинских экс-чиновников, в том числе и бывшего президента Украины Виктора Януковича.
    Брифинг генерального прокурора Виктора Шокина
    Брифинг Шокина: отставка заместителя и лишение депутатов неприкосновенности 
    18:16 28.07.2015
    383Дело Ефремова. Первый пошел?
    Генеральный прокурор Украины провел брифинг, в ходе которого рассказал о расследовании дел против бывших руководителей Украины. Также Шокин намерен подать в Раду представление об уголовном преследовании депутата Лозового.
    Юрий Севрук
    Замгенпрокурора Гузырь подал в отставку, на его пост назначен Севрук
    11:32 28.07.2015
    488Громкие отставки и назначения в Украине
    В Генпрокуратуре разгорелся скандал после проведения Давидом Сакварелидзе и его следователями обысков по делу "бриллиантовых" прокуроров Владимира Шапакина и Алексея Корнейца.
    Владимир Гузырь
    Заместитель Шокина Гузырь подал в отставку
    11:21 28.07.2015
    145Громкие отставки и назначения в Украине
    Первый заместитель генерального прокурора Виктор Шокина Владимир Гузырь во вторник на пресс-конференции заявил о том, что подал в отставку с занимаемой должности.
    Акция под ГПУ с требованием увольнения Виктора Шокина, Владимира Гузыря и Юрия Столярчука
    Геенна огненная. Акция "Шокина долой!" под зданием Генпрокуратуры
    14:07 24.07.2015
    397Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Борцы с коррупцией в своих попытках добиться отставки генпрокурора Виктора Шокина прибегают к крайним методам, чтобы "привлечь внимание к проблеме" и избавиться уже от прокурора, ставленника Порошенко.
    Акция под ГПУ с требованием увольнения Виктора Шокина, Владимира Гузыря и Юрия Столярчука
    Сжигание чучел Шокина и его замов у стен ГПУ 
    13:45 24.07.2015
    187Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел митинг, в котором приняли участие около 50 общественных активистов. В их числе - представители "Автомайдана", "Центра противодействия коррупции" и других организаций.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Давид и Голиаф в борьбе с коррупцией, или Кто главный в ГПУ?
    16:27 17.07.2015
    477Дело Ефремова. Первый пошел?
    Политики и обычные граждане ждут, чем закончится противостояние между заместителем генпрокурора Давидом Сакварелидзе и первым замом Виктора Шокина Владимиром Гузырем. Все свидетельствует о том, что прокуратуру ожидают очередные кадровые перестановки.
    Акция протеста под зданием Генпрокуратуры
    Под ГПУ принесли нары и требуют отставки зама Шокина 
    13:15 14.07.2015
    450Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Под зданием генеральной прокуратуры Украины проходит митинг АвтоМайдана и Центра Противодействия Коррупции, участники которого требуют отправить в отставку заместителя Генпрокурора Владимира Гузыря.
    Акция протеста против заместителя Генпрокурора Гузыря
    Под ГПУ требуют отправить замгенпрокурора Гузыря в отставку
    12:30 14.07.2015
    127
    Во вторник с утра проходит митинг у Генеральной прокуратуры Украины, там активисты требуют увольнения первого заместителя Генпрокурора Владимира Гузыря.
    Ценности, изъятые при обыске в прокуратуре Киевской области и в Главном следственном управлении ГПУ
    Неделя в скандалах: бриллианты, Аваков, невиновный ректор и депутат на капоте
    16:22 11.07.2015
    1790Дело Ефремова. Первый пошел?
    Прошедшая неделя запомнится украинцам целой россыпью громких скандалов в стране: резонансные задержания в ГПУ, "странные" назначения на руководящие должности в МВД, ссоры внутри элиты, судьбоносные решения судей, драки депутатов.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Заместитель Шокина пьет на работе кофе из кофеварки за 39 тыс грн - депутат
    15:59 08.07.2015
    544
    Народный депутат фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой сообщил, что в приемной Владимира Гузыря стоит кофемашина Saeco, которая в магазине Comfi стоит почти 470 тыс гривен.
    Генеральная прокуратура Украины
    Скандалы в ГПУ: заместители Шокина борются за кресло генпрокурора – Бортник
    13:17 07.07.2015
    674Дело Ефремова. Первый пошел?
    ГПУ сообщила президенту о начале спецоперации по борьбе с коррупцией внутри ведомства. Однако эксперты считают, что за показательной чисткой рядов взяточников может скрываться борьба за должность главы ведомства.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Задержанные прокуроры внесут залог и сбегут – эксперты
    12:30 07.07.2015
    851Дело Ефремова. Первый пошел?
    Первый замглавы следственного управления Генпрокуратуры и заместитель прокурора Киевской области задержаны по подозрению в коррупции в особо крупных размерах. Но действующий в стране УПК позволит подозреваемым внести залог и впоследствии скрыться.
    И.о. генпрокурора о возбуждении дела против прокуроров, попавшихся на взятке. Видео
    И.о. генпрокурора о возбуждении дела против прокуроров, попавшихся на взятке 
    23:36 06.07.2015
    882Слабость силовиков Украины
    В понедельник, 6 июля, в Генеральной прокуратуре Украины состоялся брифинг исполняющего обязанности генерального прокурора - первого заместителя генерального прокурора Украины Владимира Гузыря.
    Владимир Гузырь
    Первый замгенпрокурора признался, что его сын работает в ГПУ
    20:56 06.07.2015
    430
    Дмитрий Гузырь работает в департаменте, который не подчиняется отцу, заместителю генерального прокурора Владимиру Гузырю.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Задержан еще один подозреваемый по делу о взяточничестве в ГПУ
    18:08 06.07.2015
    872Дело Ефремова. Первый пошел?
    Первый замгенпрокурора Владимир Гузырь сообщил, что проводится комплекс следственно-оперативных действий, связанный со сбором доказательств и дальнейшим избранием меры пресечения для подозреваемых.
    Давид Сакварелидзе. Архивное фото
    Уголовного производства в отношении Сакварелидзе нет — замгенпрокурора
    17:25 06.07.2015
    706Дело Ефремова. Первый пошел?
    Владимир Гузырь опроверг информацию о том, что в отношении Давида Сакварелидзе проводится расследование в связи с обысками в кабинетах высокопоставленных прокуроров.
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