Как говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, вследствие прямого попадания снаряда в многоэтажку ранения получили местные жительницы 1940 и 1968 года.
В ДТЭК сообщили, что на одном из энергоблоков Кураховской ТЭС через трещину в перепускной трубе диаметром 13 см пар вышел наружу, подняв с собой часть угольной золы. Энергоблок был выведен в аварийный ремонт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".