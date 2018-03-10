наверх
10.03.201811:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Курахово (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Курахово снаряд попал в многоэтажку
    В Красногоровке снаряд попал в многоэтажку: есть раненые
    12:14 20.06.2016
    2750Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, вследствие прямого попадания снаряда в многоэтажку ранения получили местные жительницы 1940 и 1968 года.
    Кугуар пограничников, перевернувший в зоне АТО
    В Госпогранслужбе расследуют ДТП с "Кугуаром" в зоне АТО
    14:20 09.11.2015
    397Немирное перемирие на Донбассе.
    Как уточнили в пресс-службе Государственной пограничной службе, инцидент произошел неподалеку н.п. Кураховка. Во время движения автомобиль слетел в кювет и перевернулся.
    На месте взрыва на остановке в Броварах
    Хроника 7 июля: переговоры в Минске, взрыв на автобусной остановке в Броварах
    09:23 08.07.2015
    1301Криминализация украинского общества.
    Во вторник, 7 июля, в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. В этот же день в зоне АТО заработала новая пропускная система.
    Авария на Кураховской ТЭС
    На Кураховской ТЭС произошло технологическое нарушение - ДТЭК
    14:51 07.07.2015
    341Обстрелы на Донбассе
    В ДТЭК сообщили, что на одном из энергоблоков Кураховской ТЭС через трещину в перепускной трубе диаметром 13 см пар вышел наружу, подняв с собой часть угольной золы. Энергоблок был выведен в аварийный ремонт.
    Авария на Кураховской ТЭС
    На Кураховской ТЭС произошел взрыв - СМИ
    09:42 07.07.2015
    2777Обстрелы на Донбассе
    Согласно информации местных жителей, на блоке №8 порвало пароперегреватель: разорвало трубу на выходе с паросборной камеры котла. Официальных комментариев инцидента на данный момент нет.
    Ручной противотанковый гранатомет
    В Донецкой области мужчина пытался продать гранатомет - МВД
    13:14 26.03.2015
    87Рост криминала в Украине.
    Как отмечается в соогбщении, изъятый ​​РПГ-26 направлены на экспертизу, говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное производство.
    Украинские военные близ Курахово
    Украинские военные близ Курахово 
    22:49 12.03.2015
    1046Донбасс - мир?
    Украинские военнослужащие занимают позицию на линии фронта за пределами Курахово, что в Донецкой области.
    Пограничники задержали 16 машин с грузом для ДНР. Видео
    Пограничники задержали 16 машин с грузом для ДНР 
    13:12 10.03.2015
    704Донбасс - мир?
    Сотрудники Государственной пограничной службой задержали 16 машин с грузом, направлявшихся в сторону неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. Задержание проводилось 8 марта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны