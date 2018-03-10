Политолог Василий Мокан заявил, что решение Кабмина по торговле с ОРДЛО – недостаточный ответ на блокаду Донбасса, а эксперт Юрий Гаврилечко считает, что блокирования торговли не существует, это только пиар-акция.
В Верховной Раде зарегистрировано сразу несколько законопроектов, которые предлагают ограничить доступ общественности к данным, которые содержатся в электронных декларациях чиновников. Цель – предотвращение преступления.
Политолог Василий Мокан в эфире "ГС" отметил, что ежегодно определенное количество людей подпадает под амнистию, и нужно понимать причины, которые заставили президента ветировать соответствующий законопроект.
Политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что своими результатами работы в ГПУ Юрий Луценко работает и на благо БПП, потому что в будущем именно он может повести эту политическую силу на внеочередные выборы.
Политолог Василий Мокан назвал запуск системы электронного декларирования четким требованием от МВФ по борьбе с коррупцией в Украине и одним из шагов, которые должно реализовать государство для получения очередного транша.
По Конституции церковь и государство между собой разделены, но никогда не была церковь полностью независимой от политики, считает политолог Василий Мокан. По его мнению, в Украине сейчас раскручивается религиозный вопрос.
Группа людей в Бабьем Яру сожгла флаг государства Израиль, Бальцерович и Миклош назвали ключевые реформы в Украине, а тарифы на отопление выросли на 75-90%. События комментирует политолог Василий Мокан.
Политолог Василий Мокан отмечает, что обсуждать кандидатов на кресло премьера можно после того, как Арсений Яценюк подаст в отставку. Это единственный легальный путь смены Кабмина до сентября текущего года.
Политолог Василий Мокан считает, что после упоминания вице-президентом США Джо Байденом коррупционности украинской власти, стоит ожидать появления первых громких дел против чиновников правительства и высших эшелонов власти.
Вице-президент США Джо Байден выступил перед украинскими парламентариями, сделав ударение на борьбу с коррупцией. Тем временем, Виктор Янукович заявил, что планирует вернуться в большую политику. Эти события прокомментировал политолог Василий Мокан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".