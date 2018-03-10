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    Василий Мокан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    Гаврилечко: блокировка транспортных потоков из РФ лишит Украину 15-20% ВВП
    16:10 06.03.2017
    1230Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Политолог Василий Мокан заявил, что решение Кабмина по торговле с ОРДЛО – недостаточный ответ на блокаду Донбасса, а эксперт Юрий Гаврилечко считает, что блокирования торговли не существует, это только пиар-акция.
    Василий Мокан
    Предпосылок для обострения конфликта на Донбассе нет - Мокан
    06:59 18.10.2016
    222Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Политолог Василий Мокан спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы, что обстрелы на востоке Украины будут продолжаться, но для восстановления активных боевых действий предпосылок нет.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Коса на камень. Е-декларирование: европейские ценности и ценности депутатов
    14:19 04.10.2016
    584Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В Верховной Раде зарегистрировано сразу несколько законопроектов, которые предлагают ограничить доступ общественности к данным, которые содержатся в электронных декларациях чиновников. Цель – предотвращение преступления.
    Василий Мокан
    Мокан: цифры реальных доходов чиновников приведут к социальному взрыву
    15:36 01.10.2016
    1439Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Политолог Василий Мокан в эфире "ГС" заявил, что для эффективного функционирования системы электронного декларирования никаких изменений в законодательство вносить не нужно.
    Акция у Рады против законопроекта о спецконфискации
    Закон о спецконфискации: с чем его едят?
    13:35 16.09.2016
    1594Спецконфискация. Депутатские страсти вокруг закона
    Кабинет министров Украины подготовил новый вариант закона о спецконфискации. Министерство юстиции сообщает, что документ направляли в европейские институции и получили положительные заключения.
    Президент Петр Порошенко
    Сражение силовиков, вето Порошенко и сокращение генералов. Мнение политолога
    11:46 18.08.2016
    2951Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Ключевые события минувшего дня, их причины и последствия для страны и каждого из нас в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Василий Мокан.
    Петр Порошенко
    Вето Порошенко на закон об амнистии оправдано ростом преступности - Мокан
    04:22 18.08.2016
    510
    Политолог Василий Мокан в эфире "ГС" отметил, что ежегодно определенное количество людей подпадает под амнистию, и нужно понимать причины, которые заставили президента ветировать соответствующий законопроект.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Саботаж сертификации е-декларирования: чиновники боятся грабежей - Мокан
    01:13 18.08.2016
    113Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Политолог Василий Мокан уверен, что Госспецсвязи не самостоятельно приняла решение не выдавать аттестат подтверждения соответствия новой системе е-декларирования доходов чиновников.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Дело Ефремова и Медяника: Луценко набирает баллы к выборам – политолог
    10:46 09.08.2016
    452Дело Ефремова. Первый пошел?
    Политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что своими результатами работы в ГПУ Юрий Луценко работает и на благо БПП, потому что в будущем именно он может повести эту политическую силу на внеочередные выборы.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Реестр электронных деклараций запустят, но он не будет легитимным - Мокан
    20:39 04.08.2016
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    Политолог Василий Мокан назвал запуск системы электронного декларирования четким требованием от МВФ по борьбе с коррупцией в Украине и одним из шагов, которые должно реализовать государство для получения очередного транша.
    Крестный ход УПЦ КП
    Крестный ход. Все должны извлечь уроки из происшедшего - политолог
    10:18 29.07.2016
    1472Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По Конституции церковь и государство между собой разделены, но никогда не была церковь полностью независимой от политики, считает политолог Василий Мокан. По его мнению, в Украине сейчас раскручивается религиозный вопрос.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Мокан: обыски у Клюева и Сивковича - демонстрация работы ГПУ
    19:55 22.06.2016
    135Украина - буревестник революций. Годовщины
    Политолог Василий Мокан считает, что ГПУ не рассчитывала найти что-то серьезное в домах Клюева и Сивковича, но если бы обысков не было, то прокуратуру обвиняли бы в бездействии.
    Конституция Украины
    Мокан: США и ЕС не поддержат перезагрузку децентрализации
    10:34 10.06.2016
    535Судебная и конституционная реформы в Украине
    Политолог Василий Мокан убежден, что перезапуск реформы децентрализации возможен только при наличии политической воли президента или не менее чем 150 депутатов Верховной Рады.
    Администрация Президента Украины
    Как дальше жить будем? Политолог о вандализме в Киеве и реформаторах из АП
    09:56 06.05.2016
    2051Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Группа людей в Бабьем Яру сожгла флаг государства Израиль, Бальцерович и Миклош назвали ключевые реформы в Украине, а тарифы на отопление выросли на 75-90%. События комментирует политолог Василий Мокан.
    Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады
    Эксперт: Яценюк блефует, говоря, что готов к отставке
    19:41 16.03.2016
    688Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Политолог Василий Мокан отмечает, что обсуждать кандидатов на кресло премьера можно после того, как Арсений Яценюк подаст в отставку. Это единственный легальный путь смены Кабмина до сентября текущего года.
    Митинг аграриев под Верховной Радой
    Протесты аграриев, премьер-технократ, разрыв дипотношений с РФ. Мнение политолога
    12:24 16.03.2016
    1188Свято наближається: митинги аграриев
    Регламентный комитет ВР отклонил проект постановления об отставке Арсения Яценюка, в то время как аграрии собрались на митинг в поддержку увольнения действующего премьера.
    Вице-президент США Джозеф Байден выступил на заседании Верховной рады Украины
    Эксперт: Запад дает Украине последний шанс в борьбе с коррупцией
    20:09 09.12.2015
    258Речи Байдена в ВР. Месседжи
    Политолог Василий Мокан отметил, что вице-президент США Джо Байден выступил перед украинскими парламентариями в Раде, сделав ударение на борьбу с коррупцией.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Эксперт прокомментировал возможное возвращение Януковича в Украину
    14:38 09.12.2015
    575
    Политолог Василий Мокан уверен, что даже если бывший президент Украины Виктор Янукович не побоится вернуться в страну, то "безусловно, правоохранительные органы его здесь "тепло" встретят".
    Вице-президент США Джозеф Байден выступил на заседании Верховной рады Украины
    Эксперт прогнозирует появление дел против чиновников правительства
    14:23 09.12.2015
    126Речи Байдена в ВР. Месседжи
    Политолог Василий Мокан считает, что после упоминания вице-президентом США Джо Байденом коррупционности украинской власти, стоит ожидать появления первых громких дел против чиновников правительства и высших эшелонов власти.
    Вице-президент США Джозеф Байден выступил на заседании Верховной рады Украины
    Ставка Запада на Яценюка и отвлекающий маневр Януковича. Мнение политолога
    12:09 09.12.2015
    1824Речи Байдена в ВР. Месседжи
    Вице-президент США Джо Байден выступил перед украинскими парламентариями, сделав ударение на борьбу с коррупцией. Тем временем, Виктор Янукович заявил, что планирует вернуться в большую политику. Эти события прокомментировал политолог Василий Мокан.
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