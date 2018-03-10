Подзабытое дело экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива, экстрадированного в ночь на среду, 1 ноября, из Панамы заиграло новыми красками: бывшего чиновника освободили прямо в зале суда. Как отреагировали на такой поворот в соцсетях?
Мануэль Норьега, перенесший ранее операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, скончался в ночь на вторник на 84 году жизни. После операции он находился в критическом состоянии, сообщает его дочь.
По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией", призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения.
Среди погибших - как минимум трое несовершеннолетних, включая ребенка 1,5 лет, девятилетнего мальчика и 14-летнего подростка. В соседней Коста-Рике власти ранее распорядились эвакуировать из прибрежных районов около четырех тысяч жителей.
Как заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, экстрадиционная проверка в отношении Каськива приостановлена до момента завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".