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    Панама

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Ведущие мировые издания обсуждают отказ экс-советника американского президента давать показания по вмешательству России в выборы в США и низкий рейтинг прошедшей церемонии "Оскар".
    Владислав Каськив
    Правдивая версия об экстрадиции Каськива пока не звучала - юрист
    07:59 02.11.2017
    141Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Версии возвращения Каськива в Украину настолько биполярны, что между ними должна быть золотая середина, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы юрист Евгений Пронин.
    Владислав Каськив. Архивное фото
    Из Панамы, да в суд, да еще и за свой счет! Соцсети о деле Каськива
    17:10 01.11.2017
    833Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Подзабытое дело экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива, экстрадированного в ночь на среду, 1 ноября, из Панамы заиграло новыми красками: бывшего чиновника освободили прямо в зале суда. Как отреагировали на такой поворот в соцсетях?
    Панамское досье. На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте
    Мировые тренды: гибель журналистки, тайфун "Офелия", секс-скандал в Голливуде
    15:20 17.10.2017
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    Мировые СМИ посвящают свои передовицы главным событиям: контроль Ирака над Киркуком, гибели мальтийской журналистки, буйству урагана "Офелия" в Ирландии.
    Пляжные коллекции на Panama Fashion Week
    Panama Fashion Week: "эльфини" в тиарах и купальники из жемчуга 
    13:04 17.10.2017
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    В прошлые выходные в столице Панамы состоялась традиционная неделя моды Panama Fashion Week.
    Юный татуировщик
    Мастер тату. 12-летний татуировщик поразил интернет 
    11:39 13.08.2017
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    12-летний Ездра Дормон из Панамы зарабатывает деньги с помощью тату. На счету уникального ребенка уже более 20 человек, которым он сделал татуировки.
    В Панаме сожгли почти 10 тонн наркотиков
    В Панаме сожгли почти 10 тонн наркотиков 
    13:00 12.08.2017
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    Власти Панамы сожгли рекордную партию наркотиков - около 10 тонн кокаина и марихуаны в рамках программы по борьбе с наркотиками.
    Задержание. Архивное фото
    Экс-президент Панамы задержан в Майами для экстрадиции
    05:19 13.06.2017
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    Рикардо Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны.
    Мануэль Норьега
    Умер экс-диктатор Панамы
    08:38 30.05.2017
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    Мануэль Норьега, перенесший ранее операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, скончался в ночь на вторник на 84 году жизни. После операции он находился в критическом состоянии, сообщает его дочь.
    Амилькар Энрикес
    Футболист сборной Панамы застрелен у своего дома
    09:23 16.04.2017
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    Футболист получил сразу несколько огнестрельных ранений и был доставлен в больницу, где позже скончался. Он выступал за сборную Панамы с 2004 года и провел в футболке национальной команды 75 матчей.
    Владислав Каськив
    Панама отказала Каськиву в статусе политического беженца
    23:53 30.03.2017
    206Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Заместитель генерального прокурора Евгений Енин, комментируя решение панамских властей в отношении Владислава Каськива, отметил, что "это еще не финал, но значительный шаг вперед".
    В Панаме автобус сорвался в ущелье, погибли 16 человек 
    15:13 06.03.2017
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    Инцидент произошел в воскресенье по местному времени в местечке под названием Антон в 170 километрах от города Панама. По меньшей мере 16 человек погибли и порядка 35 получили ранения.
    Mossack Fonseca
    Власти Панамы задержали основателей фирмы Mossack Fonseca
    03:59 12.02.2017
    189"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией", призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения.
    Mossack Fonseca
    Дело оффшоров Mossack Fonseca и Украина. Комментарий эксперта
    08:35 11.02.2017
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    Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире "ГС" заявил, что Mossack Fonseca – далеко не самый большой оффшор, при этом оффшорные зоны так и не исчезли, несмотря на громкие судебные разбирательства.
    Mossack Fonseca
    В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonsecа
    14:35 10.02.2017
    142"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Сообщается, что Рамон Фонсека и Юрген Моссак были задержаны после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской нефтяной компании Petrobras.
    Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
    Панама приостановила расследование дела об оффшорах - СМИ
    07:33 25.01.2017
    228"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Решение о приостановке расследования было юридически оспорено на конституционных основаниях, сообщил генеральный прокурор страны. Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена.
    Боксер Василий Ломаченко
    Панамец Корралес заявил о готовности драться с Ломаченко
    16:45 06.01.2017
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    Адвокат панамца Лесбия де Мосс заявил, что в 2017 году планируют провести две защиты. В частности, они рассматривают возможность "объединить титулы с Василием Ломаченко".
    Волны. Архивное фото
    Число жертв шторма "Отто" в Панаме увеличилось до семи
    23:15 22.11.2016
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    Среди погибших - как минимум трое несовершеннолетних, включая ребенка 1,5 лет, девятилетнего мальчика и 14-летнего подростка. В соседней Коста-Рике власти ранее распорядились эвакуировать из прибрежных районов около четырех тысяч жителей.
    Владислав Каськив
    ГПУ приостановила экстрадицию Каськива
    14:25 25.10.2016
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    Как заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, экстрадиционная проверка в отношении Каськива приостановлена до момента завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища.
    Владислав Каськив
    Панама не выдаст Каськива Украине — Гришин
    15:27 03.10.2016
    332Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Эксперт Ярослав Гришин сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что Панама вряд ли пойдет на экстрадицию Владислава Каськива и даже может предоставить ему политическое убежище.
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