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    Максим Мельничук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Максим Мельничук и Петр Порошенко
    Все бегут, или Губернаторы по-киевски: пропавший и найденный Мельничук
    13:12 14.09.2016
    741Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Неприятности так и сыпятся на руководителей Киевской облгосадминистрации. На прошлой неделе пропал глава области, после того, как его подчиненных поймали на взятке, а самого губернатора уволил президент. Но Мельничук – не первый из чиновников ОГА, кто исчезает до появления следователей.
    Одесский припортовый завод
    Новая цена ОПЗ, губернатор в бегах, выход Украины из ПАСЕ. Мнение политолога
    11:42 14.09.2016
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    Цену ОПЗ хотят значительно снизить, чиновники не спешат декларировать свое имущество, у экс-председателя Киевской ОГА, вероятно, был конфликт с президентом, украинская делегация может выйти из ПАСЕ.
    Екатерина Одарченко
    Должность губернатора в Украине можно "купить" за $3 млн - Одарченко
    23:35 13.09.2016
    298Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам политолога Екатерины Одарченко, не секрет, что после выборов президента действующим главам ОГА предлагали изменить свою партийность и перейти в БПП. Тех, кто не соглашался, оперативно меняли на более лояльных людей, или на тех, кто "покупал" себе должности губернаторов.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Вместо хлеба власть дает людям борьбу с врагами – Рудяков
    12:24 13.09.2016
    1375Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    САП собирает информацию о причастности ряда нардепов к коррупции, экс-глава Киевской ОГА Максим Мельничук после обвинений во взяточничестве исчез, а Украине придется сократить бюджетные расходы.
    Максим Мельничук
    Экс-главу Киевской ОГА нашли на территории Печерской Лавры - СМИ
    09:13 13.09.2016
    751Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Генеральной прокуратуре не хватало доказательств для задержания бывшего председателя Киевской облгосадминистрации Максима Мельничука, сообщил источник в ведомстве.
    Максим Мельничук
    Экс-глава Киевской ОГА Мельничук не проходит по делу о взяточничестве
    13:26 12.09.2016
    291Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Как заявила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, супруга Максима Мельничука написала заявление, в котором указала, что ее муж пропал без вести.
    Максим Мельничук
    Дело Мельничука и борьба между силовыми структурами
    09:13 12.09.2016
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    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" сообщил, что наиболее вероятный новый глава Киевской ОГА – Лев Парцхаладзе, а дело Мельничука связано с конфликтом интересов между силовыми органами.
    Максим Мельничук
    Соцсети шокировало исчезновение экс-губернатора Киевщины Мельничука
    16:48 11.09.2016
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    На следующий день после увольнения исчез бывший киевский губернатор Максим Мельничук. И это все после поимки его заместителя по делу о коррупции. В соцсетях таинственная пропажа чиновника наделала немало шума. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Максим Мельничук
    Хроника 10 сентября: исчезновение Мельничука, ДТП с Савченко, новый пикет "Азова"
    10:44 11.09.2016
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    Накануне жена уволенного экс-главы Киевской ОГА Максима Мельничука заявила о пропаже своего супруга, под "Киевгорстроем" прошел новый пикет "Азова". Помимо этого, ночью в ДТП попал автомобиль, в котором находилась нардеп Надежда Савченко.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков не исключает, что Мельничука объявят в розыск
    15:45 10.09.2016
    560Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Согласно информации, решение о степени причастности Мельничука и принятии мер по розыску будет принято по факту анализа проведенных обысков и оперативных материалов судом.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко: Мельничук спрятался, но его найдут
    13:27 10.09.2016
    677Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Геращенко считает, что "господину Мельничуку стало страшно после того, как был задержан на взятке его заместитель и задержан как посредник руководитель управления охраны здоровья".
    Максим Мельничук. Архивное фото
    Жена экс-главы Киевской ОГА Мельничука заявила об исчезновении мужа
    10:22 10.09.2016
    786
    По словам Галины Мельничук, в последний раз она разговаривала с мужем в 16:30 9 сентября. Местонахождение Мельничука не знают и его помощники. В его доме с вечера проходили обыски.
    Система ProZorro
    Киевская область полностью подключилась к ProZorro
    09:53 02.08.2016
    286
    Как сообщил глава Киевской облгосадминистрации Максим Мельничук, новая система публичных закупок сделает невозможным любые злоупотребления по использованию бюджетных средств и искоренит коррупционную составляющую.
    Айварас Абромавичус
    Хроника 3 февраля: отставка Абромавичуса, Киевскую ОГА возглавил Мельничук
    09:12 04.02.2016
    323
    Накануне министр экономразвития Айварас Абромавичус сообщил о намерении уйти в отставку. Вслед за ним об отставке заявили замглавы и первая замглавы Минэкономики, зам Абромавичуса, руководитель аппарата ведомства и торговый представитель Украины.
    Максим Мельничук и Петр Порошенко
    Разумков о назначении Мельничука: президент намерен усилить свою вертикаль
    19:14 03.02.2016
    790Громкие отставки и назначения в Украине
    Политический эксперт Дмитрий Разумков считает, что Петр Порошенко намерен усилить свои позиции как в Киеве, так и в области, поэтому назначает "своих людей".
    Максим Мельничук. Архивное фото
    Максим Мельничук. Справка
    13:50 03.02.2016
    893Громкие отставки и назначения в Украине
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что принял решение назначить главой Киевской областной администрации Максима Мельничука.
    Максим Мельничук и Петр Порошенко
    Порошенко назначил главой Киевской ОГА Мельничука
    12:34 03.02.2016
    936Громкие отставки и назначения в Украине
    Должность киевского губернатора занял вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины. Его представил президент Петр Порошенко. На посту главы КОГА Максим Мельничук сменил Владимира Шандру.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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