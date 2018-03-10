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Неприятности так и сыпятся на руководителей Киевской облгосадминистрации. На прошлой неделе пропал глава области, после того, как его подчиненных поймали на взятке, а самого губернатора уволил президент. Но Мельничук – не первый из чиновников ОГА, кто исчезает до появления следователей.