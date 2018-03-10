Неприятности так и сыпятся на руководителей Киевской облгосадминистрации. На прошлой неделе пропал глава области, после того, как его подчиненных поймали на взятке, а самого губернатора уволил президент. Но Мельничук – не первый из чиновников ОГА, кто исчезает до появления следователей.
По словам политолога Екатерины Одарченко, не секрет, что после выборов президента действующим главам ОГА предлагали изменить свою партийность и перейти в БПП. Тех, кто не соглашался, оперативно меняли на более лояльных людей, или на тех, кто "покупал" себе должности губернаторов.
Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" сообщил, что наиболее вероятный новый глава Киевской ОГА – Лев Парцхаладзе, а дело Мельничука связано с конфликтом интересов между силовыми органами.
На следующий день после увольнения исчез бывший киевский губернатор Максим Мельничук. И это все после поимки его заместителя по делу о коррупции. В соцсетях таинственная пропажа чиновника наделала немало шума. Что же пишут об этом сами украинцы?
Накануне жена уволенного экс-главы Киевской ОГА Максима Мельничука заявила о пропаже своего супруга, под "Киевгорстроем" прошел новый пикет "Азова". Помимо этого, ночью в ДТП попал автомобиль, в котором находилась нардеп Надежда Савченко.
Как сообщил глава Киевской облгосадминистрации Максим Мельничук, новая система публичных закупок сделает невозможным любые злоупотребления по использованию бюджетных средств и искоренит коррупционную составляющую.
Накануне министр экономразвития Айварас Абромавичус сообщил о намерении уйти в отставку. Вслед за ним об отставке заявили замглавы и первая замглавы Минэкономики, зам Абромавичуса, руководитель аппарата ведомства и торговый представитель Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".