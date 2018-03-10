Бандитские группировки в Украине процветают. Ловить их некому — глава МВД Арсен Аваков распустил управление по борьбе с организованной преступностью. И только сейчас Национальная полиция собирается дать серьезный ОПГ.
На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы.
Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что задержание Саакашвили подвергнет риску жизнь граждан, а политолог Алексей Якубин считает, что это доказывает избирательность в работе правоохранительной системы.
Все украинские генеральные прокуроры, министры внутренних дел, главы спецслужб — мультимиллионеры, и они очень не хотят попасть в санкционный список Вашингтона, поэтому силового задержания Саакашвили не будет, считает политолог Виктор Небоженко.
Пошли третьи сутки с тех пор, как силовики не могут разыскать и задержать экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. При этом сам разыскиваемый спокойно ходит по центру Киева под носом у полиции и сотрудников СБУ.
Не особо хоронится от правоохранителей объявленный в розыск Михаил Саакашвили — политик находится в палаточном городке под Радой, где ведет весьма активную политическую деятельность. Что думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?
В четверг, 24 августа, юноша уехал из Чернигова до Гомеля и там исчез. Его отец сначала искал сына в Белоруссии самостоятельно, но позже в Гомеле представители милиции сообщили, что его сына объявили в розыск.
По сообщению пресс-службы СБУ, в рамках открытого уголовного производства расследуются факты возможной передачи российским спецслужбам информации государственных учреждений и личных данных украинцев гражданами Украины Михаилом Яхимовичем и Владимиром Вязмитиным.
По словам начальника департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, информация о снятии Януковича с розыска поступила в конце апреля, при этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".