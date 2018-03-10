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    розыск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    В Харькове полиция ищет школьницу, сбежавшую из больницы
    Полиция Харькова разыскивает девочку, сбежавшую из больницы без одежды
    11:39 27.02.2018
    296Украина остановилась в снежных заносах
    По информации полиции, 14-летняя Кристина Костенко сбежала из 7-й областной детской больницы на улице Клочковской 26 февраля около 16:30, при этом девушка не взяла с собой верхнюю одежду.
    Наручники. Архивное фото
    Лучше поздно. Угрозыск готовится ловить "авторитетов" и "законников"
    18:55 15.12.2017
    589Днепр, Львов: взрывные события
    Бандитские группировки в Украине процветают. Ловить их некому — глава МВД Арсен Аваков распустил управление по борьбе с организованной преступностью. И только сейчас Национальная полиция собирается дать серьезный ОПГ.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Ровно полиция ищет педофила, нападающего на детей в подъездах
    16:06 15.12.2017
    118Днепр, Львов: взрывные события
    На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы.
    17-летняя студентка Александра Бородай
    В Харькове нашлась студентка, таинственно исчезнувшая два месяца назад
    15:17 11.12.2017
    2234
    Перепуганные родители несовершеннолетней обратились в полицию, а те в поисках девушки подняли на уши весь город. Однако поиски результатов не приносили.
    Михаил Саакашвили
    Что мешает задержать Саакашвили? Опрос экспертов
    19:24 07.12.2017
    1789Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что задержание Саакашвили подвергнет риску жизнь граждан, а политолог Алексей Якубин считает, что это доказывает избирательность в работе правоохранительной системы.
    Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко
    Небоженко: Вашингтон уже распорядился - Саакашвили не трогать
    17:56 07.12.2017
    2791Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Все украинские генеральные прокуроры, министры внутренних дел, главы спецслужб — мультимиллионеры, и они очень не хотят попасть в санкционный список Вашингтона, поэтому силового задержания Саакашвили не будет, считает политолог Виктор Небоженко.
    Михаил Саакашвили возле Верховной Рады, 6 декабря 2017
    Кто ж его посадит? Он же памятник! Саакашвили, сума и тюрьма
    15:13 07.12.2017
    4915Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Пошли третьи сутки с тех пор, как силовики не могут разыскать и задержать экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. При этом сам разыскиваемый спокойно ходит по центру Киева под носом у полиции и сотрудников СБУ.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: сценарий дела Саакашвили плох даже для Мексики
    14:55 07.12.2017
    911Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы, ситуация с "недозадержанием" Саакашвили показала, что в Украине во всем применяются двойные стандарты.
    Михаил Саакашвили
    Поймай меня, если сможешь... Соцсети о "розыске" Саакашвили
    14:32 07.12.2017
    1235Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Не особо хоронится от правоохранителей объявленный в розыск Михаил Саакашвили — политик находится в палаточном городке под Радой, где ведет весьма активную политическую деятельность. Что думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    Основной фигурант дела о коррупции в Минобороны объявлен в розыск
    18:03 24.11.2017
    179Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Директор и учредитель ООО "Трейд Коммодити" Вадим Майко объявлен в розыск по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата и присвоение средств путем злоупотребления должностным положением).
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    Янукович не живет в доме МВД в Подмосковье - СМИ
    22:39 02.09.2017
    240Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации пресс-службы министерства внутренних дел, в принадлежащем МВД доме приёмов в подмосковной Баковке никто не живет с 2012 года.
    Виктор Янукович
    Россия официально не сообщала, где живет Янукович - ГПУ
    19:58 02.09.2017
    121Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, данные о проживании Януковича в Ростове-на-Дону поступили в прокуратуру от его адвокатов.
    Пропавший в Белоруссии Павел Гриб 1998 года рождения
    В Белоруссии пропал 19-летний сын украинского офицера
    19:42 28.08.2017
    256
    В четверг, 24 августа, юноша уехал из Чернигова до Гомеля и там исчез. Его отец сначала искал сына в Белоруссии самостоятельно, но позже в Гомеле представители милиции сообщили, что его сына объявили в розыск.
    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни
    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни
    03:52 27.08.2017
    428
    По словам киевлянки Анны Литвиненко, собаку принесли домой еще щенком, и питомец помог ей в борьбе с тромбоцитопенией - редким заболеванием крови.
    Теракт в Барселоне
    Четыре человека, которых разыскивала полиция после теракта в Испании, мертвы
    23:45 18.08.2017
    452Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Трое предполагаемых террористов, объявленных в розыск, были ликвидированы еще после теракта в Камбрильсе. Четвертый человек, которого разыскивали в связи с терактами, также погиб.
    Популярный исполнитель Евгений Осин
    Сестра популярного российского певца сообщила в полицию о его пропаже
    13:56 18.08.2017
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    По информации источника в правоохранительных органах, сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Полицейские начали его розыск.
    Здание Службы безопасности Украины
    СБУ объявила в розыск разработчика программы "Стахановец"
    15:13 12.06.2017
    548Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По сообщению пресс-службы СБУ, в рамках открытого уголовного производства расследуются факты возможной передачи российским спецслужбам информации государственных учреждений и личных данных украинцев гражданами Украины Михаилом Яхимовичем и Владимиром Вязмитиным.
    Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту
    Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту
    02:07 04.06.2017
    35Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По информации СМИ, территория оцепления места происшествия расширяется. Приоритетом сотрудников полиции является эвакуация людей, полиция ищет трех подозреваемых.
    Полиция Франции
    Полиция Франции объявила в розыск троих подозреваемых в подготовке теракта
    02:20 07.05.2017
    50Макрон - новый президент Франции
    По словам представителя французской полиции, в субботу, 6 мая, МВД Франции распространило ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории.
    Сергей Горбатюк. Архивное фото
    Украина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича
    03:47 04.05.2017
    309Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам начальника департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, информация о снятии Януковича с розыска поступила в конце апреля, при этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации.
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    19:15 09.03.2018
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    В Харькове полиция ищет школьницу, сбежавшую из больницы
    Полиция Харькова разыскивает девочку, сбежавшую из больницы без одежды
    11:39 27.02.2018
    296
    По информации полиции, 14-летняя Кристина Костенко сбежала из 7-й областной детской больницы на улице Клочковской 26 февраля около 16:30, при этом девушка не взяла с собой верхнюю одежду.
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