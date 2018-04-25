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    В Киеве объявлен план "Перехват", полиция ищет похитителей мужчины

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (384)

    (обновлено: )28901
    В среду около девяти утра в Киеве неизвестные люди насильно посадили мужчину в автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета и увезли в неизвестном направлении.
    Полиция Киева. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В среду в 9:00 в Киеве объявлен план-перехват. Правоохранители розыскивают автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета с номером АА 7120 (..), сообщает издание "Информатор".

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    Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что в среду около девяти утра в Киеве неизвестные люди насильно посадили мужчину в автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета с номером АА 7120 (..) и увезли в неизвестном направлении. 

    Другие подробности инцидента устанавливаются. 

    Ранее сообщалось, что полиция Волынской области задержала злоумышленников, которые среди белого дня в Луцке похитили человека.

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