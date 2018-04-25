В Киеве объявлен план "Перехват", полиция ищет похитителей мужчины

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В среду в 9:00 в Киеве объявлен план-перехват. Правоохранители розыскивают автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета с номером АА 7120 (..), сообщает издание "Информатор".

Читайте также: От сумы да тюрьмы… Пиар довел Луценко до суда

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что в среду около девяти утра в Киеве неизвестные люди насильно посадили мужчину в автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета с номером АА 7120 (..) и увезли в неизвестном направлении.

Другие подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полиция Волынской области задержала злоумышленников, которые среди белого дня в Луцке похитили человека.