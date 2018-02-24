Похитительнице младенца в Киеве грозит 5 лет колонии

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура столицы завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношение 20-летней жительницы Киева, которая обвиняется в похищении младенца.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст.146 УК Украины.

В ходе досудебного следствия подозреваемая полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за свою.

Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой.

По результатам досудебного следствия 22.02.2018 обвинительный акт в отношении похитительницы направлено в Оболонский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу. За совершенное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 20 октября 2017 года в одном из детских садиков в Оболонском районе Киева похитили двухмесячную девочку. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что по данному делу полиция задержала 20-летнюю девушку и ее сожителя. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Согласно показаниям девушки, месяц назад она потеряла своего ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт. Подозреваемую взяли под круглосуточный домашний арест, ведется следствие.