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    Киев

    Похитительнице младенца в Киеве грозит 5 лет колонии

    (обновлено: )10101
    В прокуратуре Киева сообщили, что подозреваемая полностью признала свою вину в совершении похищение двухмесячного младенца.
    Девушка, похитившая младенца в Киеве
    Антон Геращенко/Facebook

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура столицы завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношение 20-летней жительницы Киева, которая обвиняется в похищении младенца.

    Похищение
    Фото из открытых источников
    В Украине каждый день похищают людей и меняют их жизни на деньги

    Об этом сообщает прокуратура города Киева.

    Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст.146 УК Украины.

    В ходе досудебного следствия подозреваемая полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за свою.

    Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой.

    По результатам досудебного следствия 22.02.2018 обвинительный акт в отношении похитительницы направлено в Оболонский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу. За совершенное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

    Напомним, 20 октября 2017 года в одном из детских садиков в Оболонском районе Киева похитили двухмесячную девочку. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что по данному делу полиция задержала 20-летнюю девушку и ее сожителя. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Согласно показаниям девушки, месяц назад она потеряла своего ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт. Подозреваемую взяли под круглосуточный домашний арест, ведется следствие. 

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