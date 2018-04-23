"Черный рынок" оружия бьет рекорды: растут спрос, цены

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили преступную группу в Киеве, которая ввозила в Украину оружие иностранного производства, о чем СБУ первой доложила на пресс-конференции. Как оказалось, уловом силовиком стали: 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7 пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, 8 гранатометов, 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов и комплекты деталей для сборки еще 49 пистолетов импортного производства таких известных производителей как "Глок", "Кольт", "Браунинг", "Беретта", "Вальтер" и т.д. Все оружие было прислано из США и стран ЕС, единица стоит в пределах 2300-2500 евро. Можно сказать, что силовики не только приостановили поставку контрабандного оружия, но и заполнили склады — теперь будет чем награждать преданных чиновников.

Большой куш

Новость, можно сказать потрясающая. До этого, судя по заявлениям силовых ведомств, иногда удавалось предотвратить вывоз оружия из Украины за рубеж. Но, как правило, речь шла о бывшесоюзных моделях пистолетов, автоматов, пулеметов. Ведь уже четыре года как ни полиция, ни СБУ не может отыскать следы оружия с разграбленных местными активистами на волне Майдана оружейных комнат МВД и СБУ на Западе Украины. А уже о хищениях с военных складов во время АТО, говорить вообще не приходится. Ведь в первые годы на руки выдавалось огромное количество неучтенных автоматов и прочего, не говоря уже о трофейном вооружении, которое вообще никто не сдавал.

Нелегально сегодня приобрести любое оружие можно, но в открытую носить его — проблематично. А лучший способ легализовать уже приобретенное оружие, это оформить его как подарок от минобороны, СБУ или же МВД. Последнее ведомство это дело вообще поставило на поток и вооружила уже полк.

"Так заведено, по инструкции, оружие пройдет экспертизу и когда будет понятно пригодное оно или нет, будет решаться его судьба. Непригодное подлежит утилизации, а пригодное отправиться на склад. Как показывает практика предыдущих годов, на складах оно долго не залеживается, а превращается в наградное оружие. Гражданский министр Аваков наградил именным оружием рекордное количество человек, скажем, столько, сколько все министры до него. Но если они если награждали, то не людей с улицы, а известных политических деятелей, то Аваков раздал его каким-то добровольцам, проходимцам из числа своих подручных, да еще и однопартийцам", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД в отставке Андрей Кондрашов.

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Оружие снова в цене

В то же время, назвать большим достижением задержание партии оружия, при том, что в стране оборот нелегальных стволов не единичный, а тысячный, можно с трудом, отмечает глава Украинской ассоциации собственников оружия Георгий Учайкин.

"Это не большое достижение силовиков, так — эпизод. Набирают баллы, повышают свой рейтинг. Это не повлияет на состояние вещей. В Украине как был нелегальный рынок торговли оружием, так и остался. При этом, спрос на оружие увеличивается. А, поскольку ВР не хочет принять законопроект "О гражданском оружии и боеприпасах", то этот спрос удовлетворяется незаконным образом. Был бы закон, тогда можно было говорить, что силовики приостановили спрос на нелегальное оружие, потому что тогда бы люди могли приобрести его законным образом. Но а сегодня эти заявления о задержании партии оружия, задержании преступной группы ведутся только для того, чтобы выбить себе финансирование из бюджета", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина Георгий Учайкин.

Как подчеркивает эксперт, одним оружие дарят и раздают легально, самым лучшим и достойным, другие же, обычные граждане вынуждены идти на нелегальный рынок оружия. И эти "Кольты", "Браунинги", "Беретты" присланные из-за границы, предназначались для украинцев, которого министр не наградит оружием.

Ну а цена на "черном рынке" оружия действительно подскочила. При том, что даже за границей оно стоит намного меньше, чем его продают у нас. Появился большой спрос и люди готовы отдавать любые деньги, только для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, потому что от полиции толка нет. Она не придет на помощь простым гражданам.