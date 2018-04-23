В Луцке злоумышленники среди бела дня похитили мужчину

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полиция Волынской области задержала злоумышленников, которые среди белого дня в Луцке похитили человека.

"Сегодня на экстренную линию «102» поступило сообщение о том, что по проспекту Соборности в Луцке возле одного из торговых центров трое злоумышленников накинули на голову мужчине мешок и силой затащили его в автомобиль марки «Mersedes» темно-зеленого цвета на иностранных номерах и повезли в неизвестном направлении. Меньше чем за час полиция задержала злоумышленников", — сообщает полиция.

Полицейские срочно ввели план "Перехват". Меньше чем за час полиция задержала злоумышленников. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе неизвестные похитили 32-летнего предпринимателя вместе с 25-летней девушкой, оба — граждане Китая.