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    В Луцке злоумышленники среди бела дня похитили мужчину

    (обновлено: )8310
    В полиции рассказали, что в Луцке трое злоумышленников, применяя физическую силу, накинули на голову мужчине мешок и затащили его в автомобиль марки "Mersedes".
    Автомобиль полиции. Архивное фото
    dnepr24.com.ua/Андрей Лысенко

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полиция Волынской области задержала злоумышленников, которые среди белого дня в Луцке похитили человека.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    "Сегодня на экстренную линию «102» поступило сообщение о том, что по проспекту Соборности в Луцке возле одного из торговых центров трое злоумышленников накинули на голову мужчине мешок и силой затащили его в автомобиль марки «Mersedes» темно-зеленого цвета на иностранных номерах и повезли в неизвестном направлении. Меньше чем за час полиция задержала злоумышленников", — сообщает полиция.

    Полицейские срочно ввели план "Перехват". Меньше чем за час полиция задержала злоумышленников. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе неизвестные похитили 32-летнего предпринимателя вместе с 25-летней девушкой, оба — граждане Китая. 

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