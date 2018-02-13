Силовики из Приднестровья пытались похитить одессита - погранслужба

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских Приднестровья, которые пытались незаконным способом затянуть гражданина Украины на свою сторону в обход пункта пропуска.

"Пограничный наряд у государственной границы Украины, неподалеку пункта пропуска «Кучурган-авто», услышал шум и заметил, как двое неизвестных насильно тянут неизвестного в направлении границы. Сразу к указанному месту выехала группа реагирования пограничников, которая и задержала всех лиц. В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались перетащить к соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем Одессы", — сообщает погранслужба.

По факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы или похищение людей" сообщено компетентным правоохранительным органам Украины. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех признаков правонарушения.

Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.