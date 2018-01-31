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    Киев

    Выкуп в $5 млн. В Киеве задержаны похитители иностранцев

    (обновлено: )23201
    В полиции рассказали, что информация об исчезновении двоюродных братьев 1991 и 1993 годов рождения, граждан другого государства, поступило в Дарницкое управление полиции Киева еще в ноябре.
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали похитителей двух иностранцев, за которых требовали выкуп 5 миллионов долларов в криптовалюте, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева на своем сайте.

    "Злоумышленники больше двух месяцев держали потерпевших связанными в загородном доме и требовали у их родственников 5 миллионов долларов в криптовалюте. Организатора и его сообщницу, которые пытались скрыться, оперативники задержали неподалеку от границы с РФ. Других участников преступной группы разыскивают", — говорится в сообщении.

    kyiv.npu.gov.ua
    Оперативники задержали похитителей иностранцев
    kyiv.npu.gov.ua
    Оперативники задержали похитителей иностранцев

    По данным полиции, сообщение об исчезновении двоюродных братьев 1991 и 1993 годов рождения, граждан другого государства, поступило в Дарницкое управление полиции Киева еще в ноябре.

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    Полицейские установили контакт с родственниками пострадавших, которые живут в другой стране. От родственников злоумышленники потребовали 5 миллионов долларов. В течение почти двух месяцев злоумышленники несколько раз выходили на связь и даже предоставили подтверждение, что похищенные живы.

    Позже одному из заложников удалось сбежать, другого освободили из дома в Киевской области, где их удерживали похитители. Сами злоумышленники скрылись, когда не сумели отыскать беглеца, сообщили в полиции.

    По данным пресс-службы, задержаны мужчина и женщина, которые непосредственно похищали потерпевших: 41-летний уроженец РФ — один из организаторов и исполнителей преступления, и его сообщница — 22-летняя жительница Чернигова. Следователи объявили им подозрения в незаконном лишении свободы группой лиц, а суд арестовал без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что неизвестные на глазах у прохожих днем в среду похитили мужчину и скрылись в неизвестном направлении в Киеве.

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