Выкуп в $5 млн. В Киеве задержаны похитители иностранцев

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали похитителей двух иностранцев, за которых требовали выкуп 5 миллионов долларов в криптовалюте, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева на своем сайте.

"Злоумышленники больше двух месяцев держали потерпевших связанными в загородном доме и требовали у их родственников 5 миллионов долларов в криптовалюте. Организатора и его сообщницу, которые пытались скрыться, оперативники задержали неподалеку от границы с РФ. Других участников преступной группы разыскивают", — говорится в сообщении.

kyiv.npu.gov.ua Оперативники задержали похитителей иностранцев

kyiv.npu.gov.ua Оперативники задержали похитителей иностранцев

По данным полиции, сообщение об исчезновении двоюродных братьев 1991 и 1993 годов рождения, граждан другого государства, поступило в Дарницкое управление полиции Киева еще в ноябре.

Полицейские установили контакт с родственниками пострадавших, которые живут в другой стране. От родственников злоумышленники потребовали 5 миллионов долларов. В течение почти двух месяцев злоумышленники несколько раз выходили на связь и даже предоставили подтверждение, что похищенные живы.

Позже одному из заложников удалось сбежать, другого освободили из дома в Киевской области, где их удерживали похитители. Сами злоумышленники скрылись, когда не сумели отыскать беглеца, сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, задержаны мужчина и женщина, которые непосредственно похищали потерпевших: 41-летний уроженец РФ — один из организаторов и исполнителей преступления, и его сообщница — 22-летняя жительница Чернигова. Следователи объявили им подозрения в незаконном лишении свободы группой лиц, а суд арестовал без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные на глазах у прохожих днем в среду похитили мужчину и скрылись в неизвестном направлении в Киеве.