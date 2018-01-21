Посол Армении сообщил об освобождении похищенных в Киеве граждан страны

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина. Посол Армении в Украине Андраник Манукян заявил в воскресенье об освобождении якобы похищенных в ноябре 2017 года в Киеве граждан страны.

Ранее армянские СМИ сообщили о похищении в украинской столице сына крупного армянского предпринимателя, являющегося шурином губернатора одной из областей. Правоохранительные органы Армении эту информацию официально не комментировали, в армянском посольстве в Украине заявили, что занимаются этим вопросом.

"Друзья, у нас хорошая новость. Похищенные в Киеве 12 ноября 2017 года граждане Армении (Арман и Самвел) уже на свободе. Подробностей пока сообщить не могу. Хорошо, когда все хорошо кончается", — написал Манукян на своей странице в Facebook.

Андраник Манукян, facebook Пост Андраника Манукяна

Согласно данным армянских электронных изданий, похищенный сын предпринимателя занимался в Киеве игорным бизнесом.