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    Общество

    Под Киевом похищали и насильно лечили от алкоголизма

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    По данным пресс-службы областной полиции, о нелегальном медцентре сообщил один из "пациентов", которому удалось сбежать. Оказалось, что его организовал житель Броваров и за определенную плату предоставлял "медицинские" услуги.
    Медцентр, в котором насильно лечили от алкоголизма, Бровары
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Полиция разоблачила незаконный медицинский реабилитационный центр в Броварах под Киевом, в котором насильно лечили от нарко- и алкозависимости, сообщает пресс-служба  областной полиции.

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    О "медцентре" сообщил 28-летний мужчина из Днепра, которому удалось оттуда сбежать. По его словам, месяц назад неизвестные люди, применив к нему силу, похитили и "удерживали против его воли под предлогом получения медицинской помощи от алкогольной зависимости".

    Установлено, что "центр" организовал местный житель в арендованном доме, где за определенную плату предоставлял "медицинские" услуги.

    "На время проверки полицейскими в "центре" находилось десять пациентов, проходивших "лечение" от нарко- и алкозависимости. Полиция выясняет все обстоятельства и устанавливает виновных, поскольку никаких документов, которые бы могли подтвердить законную деятельность этого "лечебного учреждения", организатор не предоставил", — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

    ГУ НП в Киевской области/Facebook, 26 января 2018

    Ранее сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции Киева задержали мужчину, который находился в розыске в связи большим количеством заявлений о нападениях и попытках изнасилования.

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