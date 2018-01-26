Под Киевом похищали и насильно лечили от алкоголизма

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Полиция разоблачила незаконный медицинский реабилитационный центр в Броварах под Киевом, в котором насильно лечили от нарко- и алкозависимости, сообщает пресс-служба областной полиции.

О "медцентре" сообщил 28-летний мужчина из Днепра, которому удалось оттуда сбежать. По его словам, месяц назад неизвестные люди, применив к нему силу, похитили и "удерживали против его воли под предлогом получения медицинской помощи от алкогольной зависимости".

Установлено, что "центр" организовал местный житель в арендованном доме, где за определенную плату предоставлял "медицинские" услуги.

"На время проверки полицейскими в "центре" находилось десять пациентов, проходивших "лечение" от нарко- и алкозависимости. Полиция выясняет все обстоятельства и устанавливает виновных, поскольку никаких документов, которые бы могли подтвердить законную деятельность этого "лечебного учреждения", организатор не предоставил", — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

ГУ НП в Киевской области/Facebook, 26 января 2018

Ранее сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции Киева задержали мужчину, который находился в розыске в связи большим количеством заявлений о нападениях и попытках изнасилования.