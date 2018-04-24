От сумы да тюрьмы... Пиар довел Луценко до суда

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко попал в эпицентр очередного скандала. Окружной административный суд Киева открыл производство в отношении законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генпрокурора Луценко. Об этом сообщил инициатор иска – Центр противодействия коррупции.

Антикоррупционеры жалуются на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он предоставил статус социальной рекламы "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость", где хвалят Луценко – и таким образом позволил транслировать ее бесплатно.

"Третьи лица по делу – генеральный прокурор Юрий Луценко и общественная организация Украинская антикоррупционная ассоциация", – говорится в сообщении.

Отмечено, что подготовительное заседание назначили на 1 июня 2018 года.

Пиар вразрез с законом

Политолог Алексей Якубин уверен: Луценко – в первую очередь политик, а потом уже генеральный прокурор. Для Якубина не удивительно, что генеральная прокуратура могла через различные каналы, используя личные ухищрения, заказывать рекламу.

"Это укладывается в стратегию использовать свою деятельность на должности генпрокурора, чтобы превратить это в некий политический капитал. С точки зрения генерального прокурора Луценко это логично. Другое дело, что, без сомнения, такие решения и неуемный пиар вступают в противоречия со многими нормами законодательства. С тем, как должен был себя вести орган следствия, как государство определяет социальную рекламу, рекламные кампании", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Примечательно, что когда скандал вокруг рекламы ГПУ только разгорался, в ведомстве открестились от роликов, сообщив, что это заказывает кто-то другой, они не контролируют это – "какой-то добрый человек хочет так поблагодарить генерального прокурора, показать его деятельность".

Ответственность грозит… но потом

Неуемный пиар Луценко – первая составляющая этого конфликта, считает Якубин. А вторая – неприкрытый конфликт, который мы наблюдаем в последнее время между группой активистов и властью.

"В целом, если смотреть на это дело немного сбоку, это поднимает сразу несколько вопросов. Во-первых, возникает вопрос, что у нас, получается, нет четкой границы, проведенной между пиаром отдельных лиц, которые занимают ту или иную должность, и некой социальной рекламой самого ведомства и его деятельности. В нашем случае это смешано. И второй нюанс – у нас правоохранительные органы превратились для людей, которые их возглавили, в возможность получать пиар-баллы", – заявил политолог.

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Впрочем, он прогнозирует, что об этом деле еще поговорят в ближайшее время, будет медийный резонанс, но по итогу оно "будет восприниматься как очередной просчет со стороны генеральной прокуратуры и провал Луценко". При этом низка вероятность, что Луценко и ГПУ понесут юридическую ответственность.

"Но накопление таких дел, я не исключаю, что любой следующий генеральный прокурор может дать ход этим делам и это может быть одним из элементов юридической ответственности в следующем политическом цикле", – подытожил Алексей Якубин.

"Прокурорский пиар", а не социальная реклама"

Напомним, в Центре противодействия коррупции утверждают, что "реклама Луценко" имеет скорее признаки политической, а не социальной, ведь пропагандирует позиции генпрокурора для воздействия на потенциальных избирателей, содержит манипуляции и попытки повлиять на зрителя, использует официальное название государственного органа, содержит изображение герба и флага Украины.

"Реклама содержит видеофрагменты с изображением Генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, фамилии и имени Генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, государственную символику (Государственный флаг Украины), символику прокуратуры, что запрещено", – говорится в иске.

По мнению истцов, Нацсовет не имел права назвать "прокурорский пиар" социальной рекламой.

"Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. Мы бы подали иск безотносительно фамилии генпрокурора. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность", – пояснил судебную жалобу председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.