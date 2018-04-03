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    Луценко и Турчинова рассматривают как замену Гройсмана - нардеп

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    Политический кризис: страна в тупике (160)

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    Нардеп Леонид Емец отметил, что хоть в Раде и есть голоса для того, чтобы снять Владимира Гройсмана с должности главы Кабмина, однако нет голосов для назначения нового премьер-министра.
    Канал на Youtube ZIK

    На сегодняшний день в парламенте есть голоса за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, но точно не хватает для назначения нового главы правительства, заявил член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

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    "Могу сказать, что уже на протяжении не одного месяца и среди аналитиков, и народных депутатов обсуждается возможность замены премьер-министра Украины. Называют несколько кандидатур, в частности, среди кандидатов обсуждают Юрия Луценко, Александра Турчинова, Степана Кубива и других", — сообщил Емец в эфире телеканала ZIK.

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    Депутат отметил, что на сегодня в парламенте есть голоса за отставку премьер-министра, "но точно не за назначение нового".

    "Если премьер будет снят с должности, а взамен не назначат нового, то это автоматически запускает процесс, в котором президент получает право на роспуск парламента. Поэтому каждый народный депутат сейчас понимает, что отставка действующего премьера — это передача президенту инструмента для роспуска парламента", — подчеркнул он.

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    Ранее эксперты отмечали, что как бы ни старался Петр Порошенко, а "протащить" Луценко на пост премьер-министра будет крайне сложно. 

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