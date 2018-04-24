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    Луценко заявила о бизнес-концепции, которая "переманит" украинцев из РФ

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    Представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждает, что уже разработана программа и принята стратегия Кабинета министров Украины о дополнительных стимулах развития малого и среднего бизнеса.
    Ирина Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Программа развития малого и среднего бизнеса в Украине заработает в ближайшие годы и позволит создать собственное дело или трудоустроиться не только внутренним переселенцам, но и жителям Восточной Украины. Такие прогнозы озвучила представитель президента в Верховной Раде, супруга генерального прокурора Ирина Луценко.

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    "У нас есть на сегодняшний день 1 млн 200 временно перемещенных лиц, которые не могут устроиться на работу. Сейчас разработана программа и принята стратегия Кабинета министров Украины о дополнительных стимулах развития малого и среднего бизнеса для того, чтобы дать возможность людям адаптироваться и малым бизнесам через микрокредитование, через другие преференции дать возможность людям заниматься бизнесом, прокормить себя и свою семью", — сказала Луценко в эфире телеканала "112 Украина". 

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    По ее словам, благодаря этому "гораздо больше людей будут трудоустроены".

    "Эта концепция и эта программа развития или восстановления малого и среднего бизнеса заработает в ближайшие год-два, что даст возможность тем гражданам Украины, которые находятся в РФ, переехать сюда и попробовать заниматься бизнесом в Украине. Такое перетекание будет: Западная Украина в Европу как трудовые мигранты, а восточная часть Украины, будет иметь возможность трудоустроиться на украинской территории", — отметила народный депутат.

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    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин, выступая перед украинской общиной в Торонто, призвал менять ситуацию, при которой каждый 12-й украинец живет и работает в России из-за того, что "не имеет иного выбора".

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