Луценко заявил об утечке информации о представлении на нардепов

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Из Днепропетровской областной прокуратуры произошла утечка информации о материалах по двум народным депутатам о снятии с них неприкосновенности, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В ходе визита в Одессу 20 апреля Луценко подтвердил наличие новых представлений на народных избранников. По его словам, сейчас их пять, вместе с тем он отметил, что "не факт, что все пять будут переданы в Верховную Раду".

"Я действительно подтверждаю, что у меня на столе есть пять материалов в отношении действующих народных депутатов, но это не означает, что все пять дойдут до Верховной Рады. Моя задача действовать объективно и беспристрастно. Кроме того, должно быть достаточно доказательств. Один материал поступил из НАБУ, четыре — из различных подразделений Генпрокуратуры. Думаю, что в свое время, когда юристы сделают текущие выводы о готовности материалов, я их подпишу. Заранее анонсировать фамилии считаю неприемлемым. Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то часть уйдет в Верховную Раду, но кто конкретно и сколько узнаем думаю, что скоро, максимум месяц", — заявил он.

Кроме того, Луценко заявил, что уже произошла утечка информации из Днепропетровской областной прокуратуры по двум из пяти заявленных материалов. "Я давно держусь за правило объявлять представления только тогда, когда их подписываю. Вчера, к сожалению, произошла утечка информации из Днепропетровской областной прокуратуры, потому два дела из этих материалов, два представления, готовились в Днепропетровской прокуратуре", — добавил он.

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Ранее Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Позже СМИ сообщили, что ГПУ может внести в парламент представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова (оба из "Оппозиционного блока").