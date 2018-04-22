Участники протестного автопробега отправились вместо Порошенко к Луценко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Участники автопробега к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине изменили маршрут, теперь они едут в село Стоянка, к дому генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает "Громадське радио".

Ранее сообщалось, что общественные активисты в воскресенье организовали автопробег к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине. Организаторы акции — представители "Движения новых сил". По словам активистов, акцию решили провести после публикации так называемых "пленок Онищенко".

Активисты говорят, что изменение маршрута было запланировано.

"Мы решили запутать врага", — приводит слова активистов издание.

"Наша акция называется "Коля — хороший парень". И в этот клуб могут попасть и Петя — хороший парень, и Юра тоже, и получится клуб хороших парней", — перед началом акции комментировала одна из участниц Лиза Богуцкая.

Несмотря на конспирацию и изменение маршрута, неизвестные забросали яйцами соседний автомобиль активистов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Онищенко в эфире одного из ток-шоу обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Как заявил нардеп, на записи слышно, как он договаривался с главой государства о закрытии криминального дела против Злочевского, который предложил в обмен долю компании, которая добывает газ в Украине. По его словам, запись была сделана в 2016 году в Администрации президента. Антикоррупционное бюро Украины заявило, что готово изучить аудиозаписи с "компроматом" на Порошенко.

Против Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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