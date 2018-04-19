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    Луценко намерен лишить неприкосновенности еще пятерых нардепов

    (обновлено: )24102
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть пять материалов, в том числе и из САП о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.

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    Украинское фото
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    "У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", — цитирует Луценко "Радио Свобода". 

    Генпрокурор заявил, что собранные документы достаточны для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но "юридическое управление Генеральной прокуратуры должно предоставить свое заключение, возможно, внести технические поправки в текст".

    Он не уточнил, о каких депутатах идет речь.

    Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной процедуры. Для этого вначале Рада направляет проект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

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