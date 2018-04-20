Преступления Луценко сходят ему с рук... пока что

РИА Новости Украина

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро разобраться со свадьбой сына генпрокурора Юрия Луценко – Александра. Об этом в Facebook сообщил адвокат Ренат Кузьмин.

Он напоминает, как из-за коррупции уходили в отставку мировые политики.

Президент Германии Кристиан Вульф подал в отставку из-за обвинений в коррупции. Он взял у своего друга-миллионера кредита под льготные проценты.

Мэр итальянского Рима Игнасио Марино подал в отставку после скандала, связанного с оплатой мэрией его счетов из ресторанов.

Мэр японского Токио Еити Масудзоэ подал в отставку из-за обвинений в использовании общественных средств на оплату некоторых его семейных поездок.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал в отставку из-за обвинений в том, что до назначения министром, он, будучи депутатом парламента, трудоустроил своих дочерей на должности помощников.

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Министр здравоохранения Болгарии Николай Петров подал в отставку, когда стало известно о том, что ранее, работая ректором академии, он заключил контракт на публичные закупки с фирмой бойфренда его дочери.

Вице-президент Уругвая Рауль Сендик подал в отставку, когда выяснилось, что он ранее, работая руководителем нефтяной компании, использовал кредитные карты фирмы для некоторых личных покупок.

Скриншот с сайта Facebook

Также Кузьмин перечисляет, чем "отметился" генеральный прокурор Украины Луценко.

"1. Ранее дважды увольнялся с должности министра МВД за коррупцию и злоупотребление властью.

2. Привлекался к ответственности за причинение телесных повреждений мэру Киева.

3. Задерживался полицией Франкфурта за пьяный дебош.

4. Был осужден за хищение государственного имущества и должностные преступления.

5. Амнистирован по статье, предусматривающей наказание за сепаратизм.

6. В отношении него расследуются дела:

- О незаконном назначении генпрокурором.

- О преступном сговоре по делу о хищении и выводе в офшоры более 800 млн. дол. США.

- О получении взяток.

- О легализации имущества, полученного преступным путем.

- О коррупционном сговоре с руководителем НАПК в противодействии НАБУ.

- О незаконном обогащении.

- О незаконном вмешательстве в деятельность адвокатов.

- Об организации незаконного уголовного преследования невиновных.

- О незаконном увольнении сотрудников ГПУ по политическим мотивам.

- Об организации незаконных обысков.

- О нападении с топором на участников пикета возле его дома…", – пишет адвокат.

И что же генпрокурор: в мае 2016 пообещал уволиться через полтора года, а через полтора года пообещал уйти еще через полгода… и тут же выписал себе зарплату в 240 000 грн. за декабрь и 300 000 за январь", напоминает Кузьмин.

"Уж лето близится, а президентский кум и муж трехтысячелетней женщины все никак не может оторваться от корыта… Помните, как СМИ опубликовали журналистское расследование о том, что свадьбу луценковского сына "обслуживали" служебные автомобили ГПУ? Публикую определение суда, обязывающее НАБУ расследовать и это преступление генпрокурора, в очередной раз использовавшего государственное имущество как свое личное. Правда, учитывая, что Луценко до сих пор находится на свободе и при должности, известную поговорку про глаза и Божью росу можно применить не только к нему, но и к руководителям НАБУ и САП, упорно не замечающим коррупции генпрокурора…", – подытожил юрист.