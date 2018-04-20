наверх
20.04.201819:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Преступления Луценко сходят ему с рук... пока что

    (обновлено: )45
    Руководители НАБУ и САП упорно не замечают фактов коррупции в деятельности генерального прокурора Юрия Луценко, а сам генпрокурор при этом – на свободе и при должности, пишет юрист Ренат Кузьмин.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро разобраться со свадьбой сына генпрокурора Юрия Луценко Александра. Об этом в Facebook сообщил адвокат Ренат Кузьмин.

    Он напоминает, как из-за коррупции уходили в отставку мировые политики.

    Президент Германии Кристиан Вульф подал в отставку из-за обвинений в коррупции. Он взял у своего друга-миллионера кредита под льготные проценты.

    Юрий Луценко в Верховной Раде, 15 марта 2018
    Украинское фото
    Небоженко: угроза госпереворота - любимая "пьеса" Луценко

    Мэр итальянского Рима Игнасио Марино подал в отставку после скандала, связанного с оплатой мэрией его счетов из ресторанов.

    Мэр японского Токио Еити Масудзоэ подал в отставку из-за обвинений в использовании общественных средств на оплату некоторых его семейных поездок.

    Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал в отставку из-за обвинений в том, что до назначения министром, он, будучи депутатом парламента, трудоустроил своих дочерей на должности помощников.

    Читайте также: Луценко против Холодницкого. Кто кого посадит?

    Министр здравоохранения Болгарии Николай Петров подал в отставку, когда стало известно о том, что ранее, работая ректором академии, он заключил контракт на публичные закупки с фирмой бойфренда его дочери.

    Вице-президент Уругвая Рауль Сендик подал в отставку, когда выяснилось, что он ранее, работая руководителем нефтяной компании, использовал кредитные карты фирмы для некоторых личных покупок.

    Скриншот с сайта Facebook

    Также Кузьмин перечисляет, чем "отметился" генеральный прокурор Украины Луценко.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Изменения в УПК: Луценко вешает на Раду ответственность – Якубин

    "1. Ранее дважды увольнялся с должности министра МВД за коррупцию и злоупотребление властью.

    2. Привлекался к ответственности за причинение телесных повреждений мэру Киева.

    3. Задерживался полицией Франкфурта за пьяный дебош.

    4. Был осужден за хищение государственного имущества и должностные преступления.

    5. Амнистирован по статье, предусматривающей наказание за сепаратизм.

    6. В отношении него расследуются дела:

    - О незаконном назначении генпрокурором.

    - О преступном сговоре по делу о хищении и выводе в офшоры более 800 млн. дол. США.

    - О получении взяток.

    - О легализации имущества, полученного преступным путем.

    - О коррупционном сговоре с руководителем НАПК в противодействии НАБУ.

    - О незаконном обогащении.

    - О незаконном вмешательстве в деятельность адвокатов.

    Петр Порошенко и Юрий Луценко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Луценко и Порошенко собирают бонусы на "деле Бубенчика" - Слободчук

    - Об организации незаконного уголовного преследования невиновных.

    - О незаконном увольнении сотрудников ГПУ по политическим мотивам.

    - Об организации незаконных обысков.

    - О нападении с топором на участников пикета возле его дома…", – пишет адвокат.  

    И что же генпрокурор: в мае 2016 пообещал уволиться через полтора года, а через полтора года пообещал уйти еще через полгода… и тут же выписал себе зарплату в 240 000 грн. за декабрь и 300 000 за январь", напоминает Кузьмин. 

    "Уж лето близится, а президентский кум и муж трехтысячелетней женщины все никак не может оторваться от корыта… Помните, как СМИ опубликовали журналистское расследование о том, что свадьбу луценковского сына "обслуживали" служебные автомобили ГПУ? Публикую определение суда, обязывающее НАБУ расследовать и это преступление генпрокурора, в очередной раз использовавшего государственное имущество как свое личное. Правда, учитывая, что Луценко до сих пор находится на свободе и при должности, известную поговорку про глаза и Божью росу можно применить не только к нему, но и к руководителям НАБУ и САП, упорно не замечающим коррупции генпрокурора…", – подытожил юрист.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о "химатаке". Видео
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге