Зачем Порошенко "тайный Кабмин"?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Большие политические вопросы всегда решаются секретно, за закрытыми дверьми. О президенте Порошенко в первые годы его правления рассказывали, что он любит проводить особо важные встречи по ночам, а уезжает из своей администрации уже под утро.

Тайный вечер правительства

Очередная важная встреча, инициированная Порошенко, состоялась во вторник, 17 апреля. Правда, не ночью, а вечером. Как сообщали СМИ, собрался почти весь состав правительства, руководство администрации президента, был премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом не было глав МВД Арсена Авакова, Минфина Александра Данилюка и Мининфраструктуры Владимира Омеляна. Официальная причина — министры уехали за границу с рабочими визитами. Хотя без Авакова, считающегося одним из главных центров силы в коалиции, раньше не обсуждались практически никакие важные вопросы в государстве.

По, опять же, сообщениям источников, президент собрал правительство поговорить о ходе реформ, собственной инициативе о создании Автокефальной православной церкви и вопросе координации действий между органами власти. Но уже через несколько известный журналист Дмитрий Гордон озадачил общественность заявлением, что во власти готовятся радикальные перемены.

"По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в середине сентября" — написал Гордон на своей странице в Facebook.

Помимо этого, журналист сообщил, что в ближайшие месяц-два произойдут отставка премьера Гройсмана и полный разрыв отношений Порошенко с Аваковым.

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У президента — слишком много проблем

Логики в версии Гордона — очевидна. У Порошенко уже публично назвали главные претензии к Гройсману, а слухи об его скорой отставке активно муссируются с начала весны. Даже назывались возможные преемники: Юрий Луценко, Александр Турчинов, Степан Кубив. В то же время, публичный конфликт с премьером президенту явно не на руку.

А с Аваковым у президента отношения еще более сложные. Тем более после двух недавних интервью главы МВД, где тот фактически заходит на поле президента и предлагает собственный план по Донбассу и пусть и весьма аккуратно, но угрожает Порошенко.

Но уход Авакова с поста министра внутренних дел будет означать скорый формальный развал коалиции и, в перспективе, новые выборы, поскольку собрать другую коалицию, без «Народного фронта» Блоку Петра Порошенко явно не удастся.

Кроме этого президенту нужно как-то решить вопрос с силовым ресурсом Авакова.

Так что версия Гордона о тектонических сдвигах во власти пока остается на уровне слухов.

Провал миссии Гройсмана

Схожая позиция — у политического эксперта Николая Спиридонова. Он призывает относиться к заявлениям Гордона осторожно, поскольку тот «человек хоть и проинформированный, но как источник информации он довольно сомнителен».

"Относительно вероятности досрочных выборов, которую якобы обсудили… Наверное, такая вероятность остается — проведения досрочных выборов Верховной Рады, но она вряд ли достигает 50%. Я склоняюсь к тому, что не слишком вероятно, что пройдут досрочные выборы в сентябре. Если их проводить, то более логично с технологической точки зрения проводить их в июле или в августе: чем меньше голосующих, тем легче власти концентрировать админресурс", — пояснил эксперт.

Сохраняется и вероятность отставки Гройсмана, говорит политолог: "потому что задача была, чтобы он служил громоотводом от экономических провалов для Порошенко. Сейчас он все меньше служит громоотводом, потому что людям понятно, что он все равно член команды Порошенко, что по-настоящему за экономику отвечает Порошенко".

Задача — "отодвинуть от корыта"

В целом, Спиридонов допускает, что теоретически во власти могут принять решения, которые озвучил Гордон: убрать Гройсмана, назначить досрочные выборы — "хоть это и не очень вероятно".

"И могут попытаться определенных политиков от корыта отодвинуть. Потому что тот же Аваков для Порошенко — кость в горле. Сейчас он чуть ли не единственный противовес Порошенко, потому что Гройсман — человек из его команды, а Аваков — нет. Но он пытается балансировать, иногда выступает за Порошенко, иногда — против. Даже ситуация с рюкзаками Авакова, когда его сына продержали в СИЗО около суток, означает, что на него пытались давить. И разные моменты показывают, что Аваков президенту не удобен, вполне вероятно, что его могут хотеть отодвинуть. Другой вопрос — получится или нет. Может быть, хотят отодвинуть и других упомянутых министров (Данилюка и Омеляна)", — сообщил эксперт.