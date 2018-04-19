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    Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Раду

    (обновлено: )15303
    Владимир Гройсман заявил, что хочет "бороться за Украину" и будет участвовать в очередных парламентских выборах. По его словам, он приведет "преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину".
    Владимир Гройсман
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается участвовать в парламентских выборах.

    "Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – написал глава правительства в своем Twitter-аккаунте.

    Владимир Гройсман/Twitter, 19 апреля 2018

    В среду известный украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook со ссылкой на источники сообщил, что в ближайшие пару месяцев ожидается отставка украинского премьера. Также, по его словам, в середине сентября могут состояться внеочередные парламентские выборы в Украине. При этом в настоящее время оснований для роспуска Рады нет.

    Читайте также: Переворот во власти. Гордон раскрывает тайные планы Порошенко

    Ранее Кабмин одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти и во время голосования на всеукраинском референдуме.

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