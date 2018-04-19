Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Раду

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается участвовать в парламентских выборах.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – написал глава правительства в своем Twitter-аккаунте.

Владимир Гройсман/Twitter, 19 апреля 2018

В среду известный украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook со ссылкой на источники сообщил, что в ближайшие пару месяцев ожидается отставка украинского премьера. Также, по его словам, в середине сентября могут состояться внеочередные парламентские выборы в Украине. При этом в настоящее время оснований для роспуска Рады нет.

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Ранее Кабмин одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти и во время голосования на всеукраинском референдуме.