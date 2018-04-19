Хроника 18 апреля: "тайная встреча" Порошенко с Кабмином, новые "пленки Онищенко"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 18 апреля, на ТВ прозвучали "пленки Онищенко", в частности была обнародована скандальная запись с участием президента Петра Порошенко, в суде зачитали рассекречены письма экс-глав СБУ, а экс-глава Харьковской ОГА нардеп Михаил Добкин дал показания по делу о госизмене Януковича. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Тайная встреча" Порошенко с Кабмином и разговор с главами православных церквей

Во вторник 17 апреля в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко со всем составом правительства. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правительстве и парламенте. Как рассказывают собеседники журналистов, на встрече обсуждали вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд. В этот же день президент провел встречи с предстоятелями православных церквей в Украине.

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"Пленки Онищенко". Обнародована скандальная запись с участием Порошенко

В эфире телеканала NewsOne прозвучали скандальные пленки беглого нардепа Александра Онищенко ("пленки Онищенко"), на которых, как утверждается, записан президент Петр Порошенко. На записи Онищенко, который покинул Украину и находится за рубежом, и Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него.

Допрос Добкина и рассекречены письма экс-глав СБУ

В Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене, зачитали рассекреченные письмо экс-главы СБУ Александра Якименко к тогдашнему главе Администрации президента Андрею Клюеву и письмо бывшего главного СБУшника Игоря Калинина лично бывшему гаранту. В суде также состоялся допрос экс-главы Харьковской ОГА, нардепа Михаила Добкина. Политик заявил, что Янукович, который покинул страну во время событий на Майдане в 2014 году, должен был остаться "и умереть".

В Минске предложили новый участок для разведения сил в Донбассе

Участники подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске в ходе встречи предложили сделать район Донецкой фильтровальной станции участком для разведения сил и средств. Ранее в среду директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый сообщил, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек, будет остановлена из-за обстрелов, уже начинается ее консервация.

Аваков подписал с директором ФБР важный меморандум

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках визита в США встретился с директором ФБР Кристофером Реем, они подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщила в среду пресс-служба МВД. Как отметили в ведомстве, это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит осуществить прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

Суд не разрешил принудительно отбирать у Савченко биоматериалы

Судья Шевченковского районного суда Киева Ольга Юзькова отклонила ходатайство прокурора о принудительном отборе биологических образцов у Надежды Савченко. Ранее сама Надежда Савченко заявила, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов будет считать пытками и не согласится с решением суда. Также Савченко заявляла, что у следствия уже достаточно ее биоматериалов.

В Киеве радикалы устроили проверку ромов на ж/д вокзале

В Киеве члены националистической организации "C14" устроили проверку цыган, которые "оккупировали" центральный железнодорожный вокзал страны, а именно — зал ожидания. Об этом "C14" сообщили в своем Telegram-канале. Активисты сообщили, что заставили обосновавшихся на вокзале ромов убрать за собой и добавили, что на вокзале нет полиции, которая должна патрулировать территорию железнодорожного вокзала и его окрестностей.

Бунт автомобилистов под Кабмином

В Киеве у здания Кабмина прошла акция протеста — автомобилисты выступали протестуют против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо. Кабмин Украины на заседании в среду должен был рассмотреть обращение "Укртатнафты", согласно которому с 1 мая 2018 года предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива в Украине.

В Кабмине намерены отменить желтый сигнал светофора

Кабинет министров Украины изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге. В частности, Кабмин поручил МВД, Мининфраструктуры, "Укравтодору", Нацполиции и "Укртрансбезопасности" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.

Четыре новых праздника появятся в Украине

Кабинет министров одобрил проекты указов президента о Дне Государственной фискальной службы, Дне пограничника, Дне профессиональных союзов и Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы. Предполагается, что День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы — 22 апреля. Также День пограничника перенести на 6 мая (ранее 28 мая).

В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец "Варяг"

Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. Из семи советских авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет" на сегодняшний день в боевом состоянии остаются три. Крейсер "Адмирал Горшков" продали Индии, "Варяга" приобрел Китай. У России остался авианосец "Адмирал Кузнецов".

Украинским спортсменам разрешили участвовать в турнирах в России

Министерство молодежи и спорта Украины отменило ранее введенный запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации. Предыдущий приказ от 14 марта о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории РФ новым документом признается утратившим силу. При этом Министерство спорта не рекомендует ездить на соревнования в Россию.

Саргсян избран премьером Армении, несмотря на протесты

В Армении вступили в силу конституционные реформы, наделяющие основными полномочиями по управлению страной парламент и правительство. За новым президентом Арменом Саркисяном оставлены лишь представительские функции. Таким образом, возглавив кабмин, Саргсян фактически вернул себе всю полноту власти. Акции против избирания Саргсяна премьером начались 13 апреля.

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Заседание Совбеза ООН по "делу Скрипалей"

Совет Безопасности ООН провел накануне заседание по итогам расследования инцидента в Солсбери экспертами Организации по запрещению химического оружия. Инициатором встречи выступил Лондон. Ранее в Гааге состоялось заседание секретариата ОЗХО. В организации заявили, что не обнаружили в Солсбери следов агента BZ.

Девизом Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: "Сохраним нашу историческую родину". Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.