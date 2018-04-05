От намеков до угроз Порошенко. Аваков разоткровенничался

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью изданию LIGA.net., в котором сделал несколько весьма знаковых заявлений.

Намек Порошенко

Арсен Аваков подтвердил, что между президентской вертикалью и вертикалью "Народного фронта" обсуждаются планы на следующие выборы.

На вопрос, позволяет ли текущий рейтинг и репутация президента Петра Порошенко говорить о нем как о едином кандидате от правящей коалиции, глава МВД сказал:

"Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным".

Аваков напомнил, что является сторонником парламентской республики:

"Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране. Устранило бы дуализм власти. Уменьшило количество группировок, которые борются друг с другом".

"Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", – добавил он.

При этом глава МВД в очередной раз подчеркнул, что у него нет конфликтов с главой государства.

"Мы очень часто общаемся с президентом Порошенко… Мы не враги. Каждый выполняет свою функцию. Я – функцию министра, он – функцию президента", – утверждает Аваков.

По словам Авакова, совместный поход на выборы "Народного фронта" с президентской вертикалью – один из возможных сценариев, но глава МВД не является стронником этого сценария.

Отвечая на вопрос, что, согласно данных некоторых СМИ, между президентской вертикалью и вертикалью "Народного фронта" была достигнута договоренность о том, как идти на выборы, и что якобы 30% списка за НФ, Аваков сказал:

"Никаких договоренностей нет. Эту версию я тоже читал в прессе. Это был один из вариантов обсуждения. Логика варианта была в том, чтобы определить формат объединения центристских сил, для консолидации усилий по реформам и для участия в избирательном процессе. Как один из вариантов – да, обсуждалась совместная партия. Но я, например, не являюсь сторонником такого варианта".

"Мое глубокое убеждение: предвыборное окно возможностей закрывается, но у каждого из потенциальных участников остается возможность реализовать работу по своим направлениям. О выборах, я считаю, надо говорить несколько позже", – считает министр.

Припугнул Саакашвили

На вопрос, какова его роль в истории с Михаилом Саакашвили, была ли это его идея — лишить политика гражданства, Аваков ответил: "Нет, не моя".

"Саакашвили – это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно. Это моя оценка его как политика. Использовать фрустрацию населения, обманутые ожидания, разочарование, несбывшиеся пока светлые надежды и раскрученный антикоррупционный ажиотаж – все, что угодно, чтобы привлечь к себе людей, и чтобы потом обмануть, положив в карман политические дивиденды", – заявил министр.

"Мне такого рода политики как Саакашвили – противны. И он даже не считает, что это плохо. Для него это просто и естественно – как дышать. Увы", – добавил Аваков.

На вопрос "Зачем вы позволили такому плохому человеку, как вы говорите, прорвать границу и создать площадку в виде лагеря под Верховной Радой?", глава МВД ответил:

"Был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: "Нам открывать огонь?". Я отвечал: "Вы что, идиоты? Нет, конечно!". И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?".

На ремарку, что в подобной ситуации в США, например, были бы трупы, глава МВД ответил:

"Почти наверняка! Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке — трупы будут и в Украине… Но в той ситуации я принял такое решение – не допустить крови".

Конфликт антикоррупционеров

Аваков говорит, что его ведомство не участвует в конфликте Национального антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"НАБУ получало от меня всю поддержку на всех фазах своего становления. И сейчас, при всей конфликтности вокруг и НАБУ, и САП, и СБУ я сними не воюю. Мог бы. Но я не участвую в конфликтах силовиков", – утверждает Аваков.

Относительно дела, которое Национальное антикоррупционное бюро расследует в отношении сына министра (так называемое дело о "рюкзаках Авакова"), глава МВД в который раз назвал его "полностью инспирированным".

"И, увы, оно как раз является ярким примером того, как работает режим дискредитации, и вольного или невольного использования НАБУ и САП в политических целях. Никого не интересует, что рюкзаки в наличии, цена – адекватная и так далее. Всех интересовал сам факт обвинения сына министра внутренних дел", – считает Аваков.

По его словам, на этом примере я видно "низкое качество работы САП и НАБУ".

"Но у меня, разумеется, конфликт интересов. Пусть занимаются – я не вмешиваюсь в ход этого разбирательства. Но я, тем не менее, не участвую в войне НАБУ, СБУ, ГПУ, в войне НАБУ и САП, не ставлю жучков в аквариум Холодницкого. Мне есть, чем заниматься. Я делаю свою работу", – утверждает Аваков.

Контакты с Коломойским

Отвечая на вопрос, что его связывает с одиозным олигархом Игорем Коломойским, Аваков ответил:

"Кто одиозный – это спорный вопрос. Но я регулярно с ним общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: "А как вам телешоу на нашем канале?". И все в таком духе. Это очень забавные разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, поэтому, наверное, никто их не публикует", – говорит Аваков.

"Нас с ним связывает 2014 год. Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду. А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их не зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике", — добавил он.

"Поэтому у меня есть возможность спокойно с ним разговаривать, а у него есть возможность спокойной разговаривать со мной. То, что происходило с долгами, дивидендами Укрнафты, с той же процедурой по Приватбанку – это дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои", – заявляет министр.

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На грани отставки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пообещал уйти в отставку, когда поймет, что его работа бесполезна.

"Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события, – я немедленно уйду с этой своей работы", – сказал он.

На вопрос, нет ли такого ощущения сейчас, министр ответил: "Балансирую на грани".

"Начинаются предвыборные страсти. Но я считаю, что наше государство нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц. Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается", – подчеркнул Аваков.