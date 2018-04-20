Соцсети: Гройсман идет на выборы - это намек для одного человека

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается участвовать в парламентских выборах. Об этом он сам сообщил на своей страничке в Twitter: "Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – отметил он. В предыдущем твите глава Кабмина отметил, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов.

Стоит напомнить, что днем ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook со ссылкой на источники сообщил, что в ближайшие пару месяцев ожидается отставка украинского премьера. Также, по его словам, в середине сентября могут состояться внеочередные парламентские выборы в Украине. В соцсетях инициатива премьера стала поводом для весьма активного обсуждения.

Скриншот с сайта Twitter

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook