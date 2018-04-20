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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Гройсман идет на выборы - это намек для одного человека

    Тема:

    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность (32)

    (обновлено: )18310
    Украинский премьер Владимир Гройсман хочет "бороться за Украину" – глава Кабмина объявил о том, что будет участвовать в очередных парламентских выборах. Насколько соотечественники поддерживают стремления своего премьер-министра?
    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Владимир Гройсман на общественно-политическом форуме Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства
    УНИАН
    Гройсман форева! Секретный отчет или отчетный секрет Кабмина?

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается участвовать в парламентских выборах. Об этом он сам сообщил на своей страничке в Twitter: "Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – отметил он. В предыдущем твите глава Кабмина отметил, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов.

    Стоит напомнить, что днем ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Facebook со ссылкой на источники сообщил, что в ближайшие пару месяцев ожидается отставка украинского премьера. Также, по его словам, в середине сентября могут состояться внеочередные парламентские выборы в Украине. В соцсетях инициатива премьера стала поводом для весьма активного обсуждения. 

    Скриншот с сайта Twitter
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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