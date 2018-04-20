"Больницы в ужасном состоянии". Гройсман рассказал, что "наломала" Супрун

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Ульяна Супрун ломает коррупционные схемы в системе здравоохранения. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в Верховной Раде.

Депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма сказал, что глава Минздрава до сих пор не назначен, а Супрун "платит налоги в другую страну"

Гройсман ответил: "Мы ведем дискуссию в парламенте с коалицией по кандидатуре министра здравоохранения – я внесу эту кандидатуру (как только будет достигнута договоренность – Ред.)".

По его словам, больницы и поликлиники в ужасном состоянии, потому что раньше охрана здоровья "никого не интересовала".

"Интересовали две вещи – за что боролись все режимы: контроль над закупкой лекарств, чтобы присвоить себе миллиарды, и закупка оборудования, чтобы на том украсть еще 30-40-50%", – сказал премьер.

"Пришла первым заместителем министра обычный человек с фамилией Супрун, которая начала ломать эти схемы, начала выстраивать новую систему прозрачных закупок лекарств, которая отказалась от каких-либо коррупционных афер", – заявил Гройсман.

Гройсман заявил: "Я знаю, что будут критиковать. Меня всю жизнь критикуют, что бы я ни делал. Но в результате моей работы всегда есть неплохой результат по отношению к людям. Это самое главное, что меня мотивирует на работу… Я очень бы хотел, чтобы, когда я уйду с поста премьер-министра, здравоохранение было качественно другим".

"Уже сегодня миллион украинцев выбрали по контракту своего собственного врача, которому мы заплатим вдвое больше, чем он получал до сих пор", – заявил Гройсман.

"И не надо на плечи Супрун перекладывать 20 лет безответственности и хаоса в здравоохранении", – призвал Гройсман.

Напомним, Супрун часто публикует информацию, которая, по ее мнению, должна разрушить мифы о популярных препаратах, заболеваниях и методах лечения. Она уже отвергла диагноз "вегето-сосудистая дистония", выступила против перекиси водорода и назвала электрофорез устаревшим методом.