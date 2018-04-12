Небоженко: угроза госпереворота - любимая "пьеса" Луценко

РИА Новости Украина

Недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью, в котором сделал несколько весьма знаковых заявлений.

На вопрос, позволяет ли текущий рейтинг и репутация Петра Порошенко говорить о нем как о едином кандидате от правящей коалиции, глава МВД сказал, что глава государства может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими.

Кроме того, Аваков напомнил, что является сторонником парламентской республики, а также посоветовал Порошенко урезать полномочия.

По мнению политолога Виктора Небоженко, последнее интервью Авакова демонстрирует, что министр реально чувствует, как вокруг него сжимается кольцо неприятностей.

"Стало тревожно за министра МВД Авакова. Куда подевалась его самоуверенность. Он реально чувствует, как вокруг него сжимается кольцо неприятностей. Конечно, в отношении демократии, Аваков ничем не лучше Порошенко, но сейчас он объективно противостоит огромным усилиям президента Украины Порошенко, любой ценой, сконцентрировать власть и богатство страны в своих руках, вопреки желаниям украинцев и ожиданиям Запада", — написал Небоженко на своей странице в Facebook.

Политолог уверен — если президент до начала официальной предвыборной гонки сместит Авакова с поста министра внутренних дел, то это повысит шансы Порошенко остаться на второй срок у власти.

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"Если президенту Порошенко удастся, до начала избирательной кампании, "сковырнуть" министра МВД Авакова, его шансы сохранить власть на второй срок резко увеличатся. Точно так, как президент Ющенко в 2010 году передал должность и ресурсы МВД донецким в 2010 году и тем самым, во многом, обеспечил использование административного ресурса в пользу Януковича, точно так, захват окружением Порошенко МВД резко ухудшит шансы Украины на реформы и демократический транзит в 2019 году. Путин будет доволен", — отметил Небоженко.

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При этом, как уточнил политолог, "Народный фронт" в таком случае потеряет последний шанс избежать персональных и громких антикоррупционных преследований со стороны Порошенко во время избирательной кампании.

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"И как только Аваков покинет МВД, а может быть и раньше, Генпрокурор Луценко тут же обрушится на него с вероятными обвинениями в вероятной организации, подготовки ползучего государственного переворота ("приватизация" Нацгвардии или создание парамилитарных "Нацдружин"). Угроза госпереворота — это единственная "пьеса", которую Генпрокурор Луценко умеет играть бесконечное количество раз. "Ловля» коррупционеров опасна, вызывает у него скуку и головную боль. До этого Луценко страстно обвинял в попытке госпереворота Саакашвили, депутатов ВР, Савченко, Медведчука. И все без последствий, для себя и страны", — напомнил Небоженко.

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Эксперт акцентировал, что теперь наступила очередь Авакова, так как он мешает любым политическим планам Порошенко, от монополии на рынке коррупционных услуг до переформатирования Верховной Рады и большинства, свержения премьера Владимира Гройсмана, а также президентских и парламентских выборов.