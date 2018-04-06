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    Аваков: МВД готовится к полицейской операции по деоккупации Донбасса

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (410)

    (обновлено: )396012
    Арсен Аваков, который сегодня встретился с представителями делегации Американского совета по внешней политике, аналитического центра при конгрессе, поблагодарил правительство США за "четкую позицию в противодействии российской агрессии".
    Арсен Аваков
    пресс-служба МВД Украины

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о подготовке полицейской операции по "деоккупации Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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    REUTERS Albert Gea
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    "Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту ", — заявил он.

    Аваков, который сегодня встретился с представителями делегации Американского совета по внешней политике (AFPC), аналитического центра при конгрессе, также поблагодарил правительство США за "четкую позицию в противодействии российской агрессии".

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    В декабре 2017 года Аваков призывал Национальную гвардию "быть готовой взять под контроль ситуацию" в Донбассе.

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