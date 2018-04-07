Вызовы Авакова. У Порошенко остается все меньше времени - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью изданию LIGA.net, в котором сделал несколько весьма громких заявлений.

На вопрос, позволяет ли текущий рейтинг и репутация Петра Порошенко говорить о нем как о едином кандидате от правящей коалиции, глава МВД сказал, что глава государства может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими.

Кроме того, Аваков напомнил, что является сторонником парламентской республики, а также посоветовал Петру Порошенко урезать полномочия.

По словам политического эксперта Алексея Якубина, Арсен Аваков четко показал Петру Порошенко, что конкретно готов с ним обсуждать.

"Во-первых, это идея парламентской республики. Во-вторых, единый список на выборы, по которому до сих пор нет договоренности. Глава МВД намекает Порошенко, что если тот не будет согласен на определенные условия, то "НФ" оставляет за собой право выдвинуть кандидата на выборах, который отберет часть голосов у президента. В нынешней ситуации для Петра Алексеевича критичными могут стать даже какие-то 2-3%. У Порошенко остается все меньше времени для принятия решения. Если не будет принято решения, "Народный фронт" отправится в свободное плавание, что поставит крест на коалиции. А в оппозиции к президенту Аваков будет выполнять одну из ключевых ролей", — подчеркнул Якубин.

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Кроме того, по мнению эксперта, отчасти интервью было направленно и в сторону западных партнеров.

"Аваков постоянно подчеркивал, какую посильную помощь оказывают международные друзья Украины. Сегодня на Западе обеспокоены радикальными парамилитарными объединениями, и глава МВД показывает, что он не связан с ними. Для Авакова важно продемонстрировать, что он вполне может быть лояльным для Запада", — резюмировал Якубин.

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