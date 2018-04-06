Аваков может пойти в президенты, а это значит...

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью изданию LIGA.net., в котором сделал несколько весьма знаковых заявлений.

На вопрос, позволяет ли текущий рейтинг и репутация Петра Порошенко говорить о нем как о едином кандидате от правящей коалиции, глава МВД сказал, что глава государства может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими.

Кроме того, Аваков напомнил, что является сторонником парламентской республики, а также посоветовал Петру Порошенко урезать полномочия.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что скандальными высказываниями Аваков пытается повысить свою значимость и ценность на фоне переговоров о создании будущего единого проекта.

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"То, что мы наблюдаем, — попытка надуть щеки показать свою стоимость, равенство первому лицу государства. Это уже явное дыхание выборов, повышение ставок и независимое позиционирование. Дескать, да, у нас есть президент, но не забывайте и о министре внутренних дел, который если не первый среди бояр, то равный всем остальным. Демарш Авакова — демонстрация кризиса, в который сегодня вошли БПП и "Народный фронт", стороны ни о чем не договорились, продолжают убеждать друг друга, что уступить должен именно противник", — говорит Бортник.

Между тем, по его мнению, несмотря на огромные амбиции, у Авакова пока нет реального шанса участвовать в президентской гонке.

"Хотя бы потому, что у главы МВД сегодня отсутствуют рейтинги. Впрочем, я не исключаю, что Аваков может пойти на президентские выборы и будет использовать их как элемент раскрутки своего политического проекта. Это может быть как "Народный фронт", так и какая-нибудь другая, новая партия. Но сегодня у Авакова нет ресурса — ни электорального, ни поддержки Запада. Все, что имеется в наличии, — финансовый и административный ресурсы", — отмечает политолог.