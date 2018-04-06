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    Аналитика и комментарии

    Аваков может пойти в президенты, а это значит...

    (обновлено: )87206
    Политический эксперт Руслан Бортник не исключает, что глава МВД может принять участие в президентской гонке с целью раскрутки своего политического проекта.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
    Аваков против Порошенко. Будет битва до победного конца

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью изданию LIGA.net., в котором сделал несколько весьма знаковых заявлений.

    На вопрос, позволяет ли текущий рейтинг и репутация Петра Порошенко говорить о нем как о едином кандидате от правящей коалиции, глава МВД сказал, что глава государства может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. 

    Кроме того, Аваков напомнил, что является сторонником парламентской республики, а также посоветовал Петру Порошенко урезать полномочия. 

    Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что скандальными высказываниями Аваков пытается повысить свою значимость и ценность на фоне переговоров о создании будущего единого проекта.

    Виталий Кличко
    Пресс-служба КГГА
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    "То, что мы наблюдаем, — попытка надуть щеки показать свою стоимость, равенство первому лицу государства. Это уже явное дыхание выборов, повышение ставок и независимое позиционирование. Дескать, да, у нас есть президент, но не забывайте и о министре внутренних дел, который если не первый среди бояр, то равный всем остальным. Демарш Авакова — демонстрация кризиса, в который сегодня вошли БПП и "Народный фронт", стороны ни о чем не договорились, продолжают убеждать друг друга, что уступить должен именно противник", — говорит Бортник.

    Между тем, по его мнению, несмотря на огромные амбиции, у Авакова пока нет реального шанса участвовать в президентской гонке.

    "Хотя бы потому, что у главы МВД сегодня отсутствуют рейтинги. Впрочем, я не исключаю, что Аваков может пойти на президентские выборы и будет использовать их как элемент раскрутки своего политического проекта. Это может быть как "Народный фронт", так и какая-нибудь другая, новая партия. Но сегодня у Авакова нет ресурса — ни электорального, ни поддержки Запада. Все, что имеется в наличии, — финансовый и административный ресурсы", — отмечает политолог.

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