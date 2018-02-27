Полиция Харькова разыскивает девочку, сбежавшую из больницы без одежды

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Харькове правоохранители разыскивают без вести пропавшую школьницу, сообщает Newsroom со ссылкой на полицию Харькова.

По информации полиции, 14-летняя Кристина Костенко сбежала из 7-й областной детской больницы на улице Клочковской 26 февраля около 16:30, при этом девушка не взяла с собой верхнюю одежду.

Школьница была одета в черную мастерку и такого же цвета сапоги. Приметы пропавшей: рост — 152 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, при себе имела молитвенник в красном переплете. Кристина имеет психический диагноз и состоит на учете и специалиста.

По информации волонтеров, накануне в больницу к пациентке приходил усатый мужчина лет 55-60 лет, рост — около 175-180 см, имеет залысины, работает якобы сторожем при церкви. Если вы что-то знаете о местонахождении Кристины, информацию нужно сообщить по телефону 102 или (050) 2811584.

Напомним, в субботу, 24 февраля, в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий, а также во всех социальных объектах.