Лучше поздно. Угрозыск готовится ловить "авторитетов" и "законников"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Все чаще в полицейскую сводку попадают сообщения о нападениях вооруженных групп. Мишенью неизвестных в масках становятся дома и квартиры граждан, магазины, финучреждения, автомобили, простые прохожие, которые в лучшем случае лишаются драгоценностей и денег. Большая часть совершенных преступлений остается за кадром. Но кое-где в регионах полицейским иногда удается задержать ОПГ, что расценивается как подвиг. К несчастью, многие группировки еще гуляют на свободе и планируют очередные нападения. В Нацполиции только сейчас пытаются взять ситуацию с ОПГ под контроль.

Банды попали под пресс

Большой улов оказался у запорожских правоохранителей. 13 декабря в Запорожье задержали 9 членов организованной преступной группы, которые подозреваются в совершении разбоев на территории Украины. На их счету, как заявили полиции, ограбление ювелиров и похищение 30 кг золота, перевозимых из Киева в Винницу на сумму 15 миллионов. В Бердичевском районе на автомобиль бизнесменов прямо на трассе было совершено вооруженное нападение.

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Как рассказали в полиции, расследуя это ограбление полицейские просматривали запись всех камер видеонаблюдения, установленных в рамках "Безопасного города" в общественных местах населенных пунктов Житомирской области. Таким образом удалось установить, откуда и куда эти товарищи направились. 13 декабря были задержаны девять человек 29 — 55 лет из Одесской области, Донбасса и Запорожья. Часть из них ранее судимые за кражи, разбои, хулиганства, незаконное обращение с оружием и другие преступления.

А задержали банду перед очередным налетом — под видом полиции с помощью фиктивного постановления на обыск преступники планировали проникнуть в частный дом и после "обыска" вынести все ценное. У правонарушителей изъяли автоматическое оружие, пистолеты, гранаты, ножи, наручники, балаклавы, мобильные телефоны и стартовые пакеты к ним, наличные в рублях и валюте, значительное количество украшений и слитков из золота, товарные чеки и бирки от ювелирных изделий. Также изъяты до десятка автомобилей, униформа полицейских и специальные наклейки с надписью "Полиция".

На днях в Харькове отличились сотрудники СБУ — задержали участника группировки гастролеров из Кавказского региона, которая специализировалась на вооруженных ограблениях. Ранее судимый за грабежи в РФ гражданин Грузии, прописался в Украине и даже получил гражданство. Его задача была выбирать объект для нападения и вызвать своих подельников, которые после каждого налета уезжали в Россию. Во время обыска в квартире наводчика изъяли пистолет "Макарова", нарезной карабин "Сайга", травматическое и холодное оружие, ювелирные украшения, часы элитных марок, то, что было похищено и еще не реализовано. Его соучастников СБУ не достало.

Лучше поздно, чем никогда

По данным Нацполиции, за 11 месяцев текущего года только подразделениями уголовной полиции была раскрыта и задокументирована преступная деятельность 168 ОПГ, хотя за весь 2016 год удалось задержать только 101 группировку.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции-начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, для борьбы с организованной преступностью в структуру уголовной полиции планируется ввести основное практическое оперативное подразделение. Основным направлением работы департамента станет борьба с организованными преступными группами и криминальными "авторитетами".

"Воры в законе" и другая нечисть, которые вообразили себя "царьками" преступного мира, вдруг забыли свое место и непреложный закон — "Вор должен сидеть в тюрьме". Мы должны восстановить этот порядок", — написал Аброськин в своем Facebook.

Как отметил глава Нацполиции Сергей Князев в структуре Департамента уголовной полиции появится Департамент криминальной разведки, который будет работать "от человека" — документировать преступную деятельность уголовных "авторитетов" и возглавляемых ими ОПГ. А у уголовной полиции останутся те же функции — раскрывать уже совершенные преступления.

"Можно сказать, что это первые шаги на пути возрождения управления по борьбе с организованной преступностью и не важно, как оно будет называться. Это очень правильное решение, хоть и запоздалое, потому что уже придется поработать самым серьезным образом. Упущено время. Уже в стране орудуют сотни бандгруппировок, вооруженных, технически оснащенных, хитрых и изворотливых, этнических, межэтнических, из ветеранов войны, милиции и обычных уголовников. Боюсь, что новым сотрудникам придется начинать с "нуля", по новой создавать базы данных, искать информацию и информаторов, учиться на собственных ошибках и промахах и, возможно, жизнях. Но организованной преступности надо дать бой. Как говориться, на то и щука в озере, чтобы карась не дремал. Сегодня, насколько я знаю, в уголовный розыск, а так же в криминальную разведку набрали много новых людей, буквально с улицы, и обучают. С одной стороны, новая кровь может помочь — у них свежий, незамыленный взгляд, им, вчерашним гражданским, легче будет попасть в определенное окружение, внедрится. Но с другой стороны ожидать от них успехов в ближайшее время не придется. Это очень кропотливый процесс, если только нет определенных наработок", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

А пока оргпреступность спит спокойно и продолжает грабить, воровать и убивать ради добычи.