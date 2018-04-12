В Ивано-Франковской области водитель наехал на двух полицейских и скрылся

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области нетрезвый водитель совершил наезд на двух полицейских и скрылся с места происшествия, сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Инцидент случился 11 апреля около 18.15 в селе Подлесье Тысменицкого района.

"Полицейские получили информацию о том, что водитель автомобиля марки "Опель Вектра" польской регистрации управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обнаружив автомобиль, полицейские подали звуковой сигнал и включили красные проблесковые маячки. Однако водитель автомобиля требования правоохранителей проигнорировал", — говорится в сообщении.

Впоследствии он все же остановился. По данным полиции, на требование инспектора предоставить документы для проверки водитель вел себя вызывающе и начал движение автомобилем задним ходом, пытаясь скрыться с места происшествия. В результате совершил наезд на двух патрульных и допустил столкновение со служебным автомобилем, нанеся механические повреждения в виде вмятин и царапин.

"Инспектор, осознавая угрозу своей жизни и здоровью коллеги, с целью предотвращения дальнейших преступных действий водителя, совершил предупредительный выстрел вверх. Однако после этих действий на требования работника правоохранительного органа водитель не реагировал. Поэтому инспектор снова применил огнестрельное оружие — пистолет ПМ, из которого совершил 3 выстрела в направлении шин автомобиля иномарки, но водитель скрылся", — уточнили в полиции.

В дальнейшем работниками полиции в лесу, недалеко от села Старый Лисец, было обнаружен брошенный "Опель Вектра". Отмечается, что одному работнику полиции причинены телесные повреждения в виде ссадины левой голени и правого предплечья, другому — ссадины мягких тканей правого предплечья. Правоохранителями принимаются меры, направленные на установление места нахождения водителя-беглеца. Его личность установлена.

Ранее сообщалось, что в Киеве на придворовой территории между детской площадкой и школой на проспекте Правды водитель автомобиля "Газель" сбил мальчика 9-лет.