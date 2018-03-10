Судебное заседание по делу Витко назначено на 26 сентября в Днепровском районном суде Киева. ГПУ обвиняет Витко в организации "оккупации территории полуострова Крым, повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение".
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, командующего ЧФ РФ подозревают в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "подстрекательстве к государственной измене", "организации диверсии", "ведении агрессивной войны".
Согласно данным, военная прокуратура получила от следственного судьи Печерского районного суда города Киева разрешение на специальное досудебное расследование - заочное осуждение командующего Черноморским флотом РФ.
Российские следователи уверены, что командующий ЧФ РФ Александр Витко невиновен по делу, возбужденному против него в Украине, в России он признан потерпевшим, сообщил официальный предствитель СК РФ Владимир Маркин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".