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    Александр Витко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Александр Витко. Архивное фото
    Генпрокуратура вызвала в суд командующего Черноморским флотом РФ
    13:09 06.09.2016
    534
    Судебное заседание по делу Витко назначено на 26 сентября в Днепровском районном суде Киева. ГПУ обвиняет Витко в организации "оккупации территории полуострова Крым, повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение".
    Учения Черноморского флота РФ. Архивное фото
    Россия намерена перегнать в Крым три новейших фрегата
    19:03 31.07.2016
    747Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Пос словам командующего ЧФ РФ Витко, в 2016 году в Севастополь пришел головной фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович", который примет участие в мероприятиях празднования Дня ВМФ.
    Командующий ЧФ РФ Александр Витко
    Военная прокуратура Украины направила в суд дело против командующего ЧФ РФ
    15:21 30.06.2016
    890
    Главной военной прокуратурой завершено специальное досудебное расследование в отношении командующего Черноморским Флотом РФ, которого Киев обвиняет в преступлениях по четырем статьям.
    Вице-адмирал ЧФ РФ Александр Витко
    ГПУ снова вызвала на допрос командующего Черноморским флотом РФ
    16:10 10.06.2016
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    По сообщение генеральной прокуратуры Украины, ведомство вызвало командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Александра Витко на допрос 15 июня 2016.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    Матиос заявил, что уже трижды вызывал на допрос командующего ЧФ РФ
    22:41 31.05.2016
    373Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, командующего ЧФ РФ подозревают в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "подстрекательстве к государственной измене", "организации диверсии", "ведении агрессивной войны".
    Командующий ЧФ РФ Александр Витко
    Луценко: суд разрешил заочно осудить командующего ЧФ России
    15:54 30.05.2016
    274Дело Новинского. Прикосновенен
    Согласно данным, военная прокуратура получила от следственного судьи Печерского районного суда города Киева разрешение на специальное досудебное расследование - заочное осуждение командующего Черноморским флотом РФ.
    Вице-адмирал ЧФ РФ Александр Витко
    Суд разрешил арест командующего Черноморским флотом России
    11:59 28.04.2016
    2778
    Печерский районный суд Киева по ходатайству главной военной прокуратуры предоставил разрешение на задержание командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко, сообщили в Генпрокуратуре.
    Вице-адмирал ЧФ РФ Александр Витко. Александр Витко
    Командующему ЧФ РФ вручено подозрение о преступлениях против Украины
    14:05 22.04.2016
    5900
    Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, официально подозрение вручено курьерской службой по месту нахождения Александра Витко - в Севастополе 18.04.2016 в 17.00.
    Российская подлодка. Архивное фото
    Москва направит в Крым новые подлодки и корабли
    18:52 23.02.2016
    1068Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Черноморскому флоту РФ в 2016 году передадут сторожевые корабли "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", а также подлодки "Старый Оскол" и "Краснодар".
    Участники празднования годовщины Крымской весны во время шествия по центральным улицам Симферополя.
    "Крым. Путь на родину". Горькие заметки на полях сценария
    14:58 18.03.2015
    1297Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Еще до появления на экранах фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину" в социальных сетях и в экспертном сообществе муссировались две противоположные точки зрения.
    Командующий ЧФ РФ Александр Витко
    СК РФ: Витко невиновен по делу, возбужденному против него в Украине
    14:05 19.03.2014
    29Обострение ситуации в Крыму
    Российские следователи уверены, что командующий ЧФ РФ Александр Витко невиновен по делу, возбужденному против него в Украине, в России он признан потерпевшим, сообщил официальный предствитель СК РФ Владимир Маркин.
    Вице-адмирал ЧФ РФ Александр Витко
    СК: возбуждение дела против Витко направлено на дестабилизацию в Крыму
    13:45 19.03.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    Уголовное дело, возбужденное в Украине в отношении командующего Черноморским флотом России Александра Витко, направлено на дестабилизацию обстановки в Крыму, считают в Следственном комитете РФ.
    Вице-адмирал ЧФ РФ Александр Витко
    СК РФ возбудил дело по факту решения ГП Украины по командующему ЧФ
    14:56 12.03.2014
    5Обострение ситуации в Крыму
    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного решения Генпрокуратуры Украины, возбудившей дело против командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.
    Александр Витко. Справка
    15:49 17.04.2013
    43
    Командующий Черноморским флотом Александр Викторович Витко родился 13 сентября 1961 года в Витебске. Вице-адмирал. Награжден орденом "За военные заслуги", медалями.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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