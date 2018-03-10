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По словам политолога Екатерины Одарченко, не секрет, что после выборов президента действующим главам ОГА предлагали изменить свою партийность и перейти в БПП. Тех, кто не соглашался, оперативно меняли на более лояльных людей, или на тех, кто "покупал" себе должности губернаторов.