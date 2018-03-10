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    Киевская областная государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Вакцинация
    Нежелание вакцинироваться от кори приведет к новым смертям - иммунолог
    15:35 15.01.2018
    400Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Первопричина вспышки кори в Украине - отсутствие вакцинации детей, кроме того, иммунитет от кори перекрестный и повторно заразиться вирусом - невозможно, подчеркнул Федор Лапий.
    Акция протеста работников Киевского драматического театра им. Саксаганского
    Актеры киевского театра им. Саксаганского объявили голодовку
    15:23 14.12.2017
    412Вендетта по-украински: самосуд и массовые бунты
    Актеры театра требуют погасить долги по зарплате за 3 месяца и выступают против попыток увольнения директора театра Вячеслава Ускова.
    Вячеслав Коновалов
    Эксперт: подорожание проезда в киевских маршрутках - часть коррупционной схемы
    01:12 13.02.2017
    190Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов заявил, что тарифы повышают в связи с тем, что 40% оборота маршрутчики держат в тени.
    Украинский велосипедист Егор Дементьев. Архивное фото
    В Киевской области построят первый в Украине модульный крытый велотрек
    21:41 30.01.2017
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    Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и гостиницу для размещения участников соревнований.
    Маршрутка в Киеве
    В КОГА требуют обосновать подорожание проезда в маршрутках
    15:59 21.01.2017
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    Как заявил глава Киевской обладминистрации Александр Горган, государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества.
    Автоколонна с технической помощью для военных из Киева
    Автоколонну с технической помощью для военных отправили из Киева в Донбасс
    20:21 23.12.2016
    143Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам председателя Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, такого объема помощи военным одновременно не оказывали ни разу.
    Речь губернатора Киевской области после вступления в должность. Видео
    Речь губернатора Киевской области после вступления в должность 
    21:07 28.10.2016
    258
    Президент Петр Порошенко представил главу Киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Горгана. Церемония представления нового главы облгосадминистрации состоялась в большом сессионном зале Киевской ОГА.
    Екатерина Одарченко
    Должность губернатора в Украине можно "купить" за $3 млн - Одарченко
    23:35 13.09.2016
    298Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам политолога Екатерины Одарченко, не секрет, что после выборов президента действующим главам ОГА предлагали изменить свою партийность и перейти в БПП. Тех, кто не соглашался, оперативно меняли на более лояльных людей, или на тех, кто "покупал" себе должности губернаторов.
    Система ProZorro
    Киевская область полностью подключилась к ProZorro
    09:53 02.08.2016
    286
    Как сообщил глава Киевской облгосадминистрации Максим Мельничук, новая система публичных закупок сделает невозможным любые злоупотребления по использованию бюджетных средств и искоренит коррупционную составляющую.
    Чиновники. Архивное фото
    На должность киевского губернатора есть два претендента - эксперт
    19:39 28.01.2016
    93Громкие отставки и назначения в Украине
    Политический эксперт Дмитрий Разумков рассказал, что среди наиболее вероятных претендентов - вице-президент Академии аграрных наук Максим Мельничук и первый заместитель председателя Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.
    Владимир Шандра. Архивное фото
    Киевский губернатор Шандра был королем без королевства - Разумков
    18:16 28.01.2016
    122Громкие отставки и назначения в Украине
    Отставка председателя Киевской ОГА Владимира Шандры ожидалась давно, тем более все полномочия и власть были сосредоточены в руках первого заместителя, рассказал политический эксперт Дмитрий Разумков.
    Свиньи
    Чума пришла. В Киевской области уничтожат все поголовье диких кабанов
    14:25 30.07.2015
    2265
    В Броварском районе Киевской области обнаружен вирус африканской чумы - на агрокомбинате "Калита". Насколько опасен вирус для населения и к чему может привести эпидемия, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказали эксперты.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    ГПУ подозревает экс-главу Киевской ОГА в растрате госимущества
    22:38 04.03.2015
    91Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В рамках расследования установлено, что бывший руководитель ОГА поручил Госслужбе автомобильных дорог провести закупки у одного из частных предприятий работ по реконструкции дороги и привлек к реконструкции подрядчика без открытых тендерных процедур.
    Генпрокуратура Украины
    Экс-губернатор Киевской области заподозрен в растрате почти $1,4 млн
    19:12 04.03.2015
    245Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Облпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением экс-главой Киевской областной государственной администрации, что привело к растрате бюджетных средств.
    Виталий Кличко
    Кличко получил две снегоуборочные машины из Германии
    17:25 24.11.2014
    198
    Мэр Киева договорился с коллегой из Берлина о поставке современной снегоуборочной техники в столицу Украины. Плата, по словам Кличко, символическая.
    Мусоровоз. Архивное фото
    Власти Киева запускают GPS-мониторинг перевозчиков мусора
    16:09 23.09.2014
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    Система в режиме онлайн будет передавать сигнал на мониторы, расположенные на предприятии. Это поможет осуществить как контроль за вывозом отходов, так и при работе с жалобами жителей столицы, рассказали в КП "Киевкоммунсервис".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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