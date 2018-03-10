Президент Петр Порошенко представил главу Киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Горгана. Церемония представления нового главы облгосадминистрации состоялась в большом сессионном зале Киевской ОГА.
По словам политолога Екатерины Одарченко, не секрет, что после выборов президента действующим главам ОГА предлагали изменить свою партийность и перейти в БПП. Тех, кто не соглашался, оперативно меняли на более лояльных людей, или на тех, кто "покупал" себе должности губернаторов.
Как сообщил глава Киевской облгосадминистрации Максим Мельничук, новая система публичных закупок сделает невозможным любые злоупотребления по использованию бюджетных средств и искоренит коррупционную составляющую.
Политический эксперт Дмитрий Разумков рассказал, что среди наиболее вероятных претендентов - вице-президент Академии аграрных наук Максим Мельничук и первый заместитель председателя Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.
В Броварском районе Киевской области обнаружен вирус африканской чумы - на агрокомбинате "Калита". Насколько опасен вирус для населения и к чему может привести эпидемия, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказали эксперты.
В рамках расследования установлено, что бывший руководитель ОГА поручил Госслужбе автомобильных дорог провести закупки у одного из частных предприятий работ по реконструкции дороги и привлек к реконструкции подрядчика без открытых тендерных процедур.
Облпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением экс-главой Киевской областной государственной администрации, что привело к растрате бюджетных средств.
Система в режиме онлайн будет передавать сигнал на мониторы, расположенные на предприятии. Это поможет осуществить как контроль за вывозом отходов, так и при работе с жалобами жителей столицы, рассказали в КП "Киевкоммунсервис".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".