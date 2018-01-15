Нежелание вакцинироваться от кори приведет к новым смертям - иммунолог

FRED TANNEAU / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве корью заболели уже 54 человека, среди них 43 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве. Там также отметили, что симптомы болезни у большинства людей появились после посещения одного из массовых мероприятий. К тому же, в Госпродпотребслужбе отмечают, что почти все больные не были привиты против кори, потому что отказались от вакцинации.

Стоит отметить, что по закону в Украине вакцинация является обязательной против шести инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Однако, по государственной программе иммунопрофилактики за счет национального бюджета покрывается десять инфекционных болезней и еще одна болезнь — бешенство, когда речь идет не о вакцинации по календарю, а в случае укуса животного с подозрением на бешенство.

Стоит ли ожидать эпидемии кори в Украине, рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Починаючи з 11 січня і протягом місяця в школи і дитячі садки не будуть допускатися діти, які не мають довідок про вакцинацію від кору або документа, що дитина перехворіла на цю хворобу і тепер має до неї імунітет. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Чи достатньо цих засобів, щоб запобігти епідемії?

— Якщо чесно сказати, для мене це новина на сьогодні. Я не член групи регулювання на кір в місті Києві. Я член оперативного штабу МОЗ. І, в принципі, цілком очікувано, що слідом за Одесою і багатьма іншими регіонами Київ прийняв естафету щодо захворюваності на кір і ми вже маємо більшу кількість випадків або майже наближаємось до кількості випадків кору, які були у нас протягом всього 2017 року. Буквально за перший тиждень нового року ми маємо річну кількість всього 2017 року і, зрозуміло, що не стільки питання в тому, що саме діти відвідували. Те, що діти не вакциновані — це є першопричина. Друге — те, що будь-які зібрання людей, а сюди ми можемо відносити і класи шкіл, сюди ми можемо відносити групи в дитячому садочку, це, звичайно, буде сприяти поширенню вірусу кору до нових випадків і, на превеликий жаль, нові випадки можуть нам принести нові смерті.

Як батькам потрібно діяти?

— Нічого нового не придумали, бо в світі є достатньо прикладів того, що вакцини працюють. Ми маємо приклади і в України, ми маємо приклади в країнах ЄС і те, що, дійсно, дозволяє здобути імунітет — це пройти вакцинацію. Вакцини дуже ефективні. Дві дози вакцини забезпечують захист у 98% щеплених дітей. Таким чином діти набувають захист. А ті два відсотки, які не відповіли на вакцинацію, повинні бути захищені за рахунок тих 98%. Те, що ми маємо підйоми захворюваності на кір в Україні кожні 5-6 років, взагалі маємо такі спалахи — це є результат низького рівня охоплення. В світі є приклади Північної Америки, Південної Америки, де при стабільних високих рівнях охоплення вони досягли елімінації кору. Це означає, що нема циркуляції вірусу кору і були лише завозні випадки, коли вірус завозиться ззовні, з інших континентів і серед невакцинованих спільнот, релігійних спільнот може виникнути спалах, але він самостійно обмежується в часі, це імпортований вірус.

Кажуть про те, цим кором можна захворіти повторно.

— Цей фейк. Я можу пояснити іншими словами. Дійсно, існують так звані генотипи вірусу. У нас в Україні, наскільки я знаю, перед новим роком повідомлялось, що на оперативному штабі в Україні вже ідентифіковано шість генотипів, але справа в тому, що імунітет не залежить від генотипу. Незалежно яким генотипом ви вірусом кору перехворіли, імунітет перехресний. Незалежно який вірус кору входить до типу вакцини, бо є декілька вакцин в світі. Цей імунітет перехресний, тому повторно перехворіти кором, якщо ви відповіли на вакцинацію, або якщо ви перехворіли кором і набули імунітет, ви не можете. rudaw.net Корь в Черновцах. 66% заболевших не были вакцинированы - спецкор

В Одесі на початок січня діагноз кір поставили більш, ніж 700 людям. 63% тих, хто захворіли — це діти. Ця тенденція не лише стосується Одеси.

— І міста Києва, в тому числі. У нас майже 75% — це хворі діти. Якщо брати статистику в цілому по Україні, більше 50% — це діти від року до восьми років включно.

Чому діти?

— У дітей є сприятливі умови для передачі вірусу. По-перше, діти повинні бути вакциновані, а вони не вакциновані. По-друге, коли ми говоримо, що діти шкільного віку і у нас таких дітей багато, збираються в дитячому колективі, класі і тут є сприятливі умови для передачі вірусу від дитини до дитини.

В Києві діти вийшли на навчання напередодні того, коли статистика зростає. Чому?

— Можливо, це стало, дійсно, неочікувано, коли під час відвідування одного громадського заходу багато дітей в одному місці заразились і додали сильно статистиці. Прекрасно розуміємо, що це ще не все, але ми почали відмічати нові випадки перед новим роком, одразу після нового року, бо ми ж говоримо, що дитина відвідала захід або хворий відвідав захід і міг відвідати інші громадські місця.

Чи є статистика географічна захворюваності?

— Якщо декілька дітей, які захворіли на кір, перетинаються в просторі, в часі, то таким чином ми можемо визначити, де вони були і з ким в контакті. В даному випадку різні діти поступали в один і той самий час, і коли збираються так звані дані анамнезу, де були вони, з ким контактували, ті громадські місця, якщо вони вказують одне й те саме місце, значить, десь там вони і перетнулись — чи це дитячий день народження, чи це дозвільний центр, чи це є масовий захід.

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Яким чином це коло людей, які контактували із тим, хто захворів, відпрацьовується?

— Коли надходить дитина або, скажімо, звертаються батьки з дитиною, яка має ознаки хвороби, які характерні для кору, звичайно, батьків питають, чи дитина вакцинована. Ми звертаємо увагу на симптоми, а кір має достатньо характерні симптоми захворювання і, відповідно, збираються так звані дані анамнезу епідконтакту, епіддані, коли ми говоримо, де ви були, з ким ви контактували, чи немає серед ваших знайомих друзів з симптомами, які мають подібні прояви і таким чином проводиться розслідування.

Ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что о вспышке кори в Украине говорить рано.

А врач-инфекционист Евгения Менжулина в свою очередь считает, что эпидемия кори в Украине была прогнозируема.