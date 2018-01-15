Корь в Украине: карта очагов эпидемии

В Украине по итогам 2017 года зафиксировано 4782 случая заболевания корью. Министерство здравоохранения сообщает, что в 2017 году больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 1344, Одесской — 1256, и Закарпатской — 637.

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Пять человек в Одесской области умерли, из них — 3 детей.

Минздрав отмечает, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет, а их главная причина — низкий охват прививками.

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