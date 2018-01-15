Корь наступает. В Одессе не привитых детей будут учить онлайн

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что в ряде городских школ начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

По ее словам, с подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих технические возможности.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее. Ссылки на данные видеоуроки будут публиковаться на моей странице в Facebook, а также на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua. Это касается пропущенных тем по основным предметам — математика, английский язык, украинский и русский язык — в тех школах, где он является основным языком обучения", — заявила Буйневич местному изданию "Думская".

Поучаствовать в добровольном проекте согласились школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей. Оценивать знания школьников, которые пропустят часть занятий, будут посредством тестов и контрольных работ.

"Если, как мы надеемся, недопуск по кори будет непродолжительным, например, не более двух недель, то дети смогут легко наверстать упущенное, придя в школу и написав контрольные либо в индивидуальном онлайн-общении с учителем. Если же эта ситуация затянется, то дети смогут приходить в специально выделенные классы, где будет проводиться системное кварцевание, и там демонстрировать свои знания", — сообщила Буйневич.

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В свою очередь родители непривитых детей намерены 17 января в библиотеке им. Грушевского провести встречу и подписать обращение к руководителям государства с требованием отменить это решение как нарушающее их конституционные права.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2017 году корью заболели более 2300 человек: в 70 раз больше, чем 2016 году. Самые высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области.