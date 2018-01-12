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    Вспышка кори. В Черновицкой области зафиксировано 468 заболевших

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (42)

    (обновлено: )22611
    Согласно информации Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 12.01.2017 в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Черновицкой области по состоянию на 12 января количество заболевших корью достигло полутысячи, сообщает Государственное учреждение "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Без паники! Корь есть, но все под контролем

    "Государственное учреждение "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" информирует, что в Черновицкой области продолжается вспышка кори. По состоянию на 12.01.2017 в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что среди заболевших 372 детей (79%) и 96 взрослых. При этом среди заболевших детей — 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 — 9 лет, среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 23 случая кори, самому младшему — 2 месяца. Кроме того, самому старшему больному 52 года.

    Указано, что среди зарегистрированных 468 случаев болезни, подтверждены 320 случаев, из которых лабораторно подтверждено 98 и клинически совместимых 222 случая.

    Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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