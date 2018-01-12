Вспышка кори. В Черновицкой области зафиксировано 468 заболевших

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Черновицкой области по состоянию на 12 января количество заболевших корью достигло полутысячи, сообщает Государственное учреждение "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"Государственное учреждение "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" информирует, что в Черновицкой области продолжается вспышка кори. По состоянию на 12.01.2017 в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61", — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди заболевших 372 детей (79%) и 96 взрослых. При этом среди заболевших детей — 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 — 9 лет, среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 23 случая кори, самому младшему — 2 месяца. Кроме того, самому старшему больному 52 года.

Указано, что среди зарегистрированных 468 случаев болезни, подтверждены 320 случаев, из которых лабораторно подтверждено 98 и клинически совместимых 222 случая.

Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.