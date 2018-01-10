Без паники! Корь есть, но все под контролем

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С начала 2018 года с диагнозом корь в Киеве госпитализировали 16 детей, сообщает Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации. По информации родителей больных, симптомы вирусной инфекции проявились у некоторых детей после посещения цирка.

В общем вспышка кори зафиксировали в Украине осенью 2017 года. По данным Министерства охраны здоровья, сейчас в стране в 43 раза больше больных корью по сравнению с 2016 годом — почти 3,5 тысячи человек. Больше всего случаев заболевания фиксируют в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. При этом более половины заболевших — дети от одного до восьми лет.

Из-за угрозы распространения кори, одесские школьники еще неделю будут находиться на вынужденных каникулах. Ведь в декабре корью в Одессе заболели более 200 детей.

Стоит ли говорить о начале эпидемии кори, рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы.

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16 захворілих дітей в Києві за дев’ять днів нового року — це тривожний показник?

— В минулому році, в 2017, захворіло лише 87 осіб. Ми можемо говорити про підйом захворюваності, але не про спалах інфекції. Кожні шість років спостерігаються в Україні природний черговий підйом кору. Це був 2005-2006 рік, це був 2011-2016 рік, це 2017-2018 рік. В цьому році ми будемо спостерігати черговий підйом захворюваності на кір перш за все серед дітей, серед організованих колективів, де є масове скупчення, перш за все нещеплених, не вакцинованих дітей. І я хочу нагадати, що відповідно до закону України про інфекційні захворювання і запобігання інфекційним захворюванням, всі діти, що перебувають в організованих колективах, зобов’язані обов'язково щепитися. І КМДА у зв'язку з реєстрацією даного випадку сьогодні вийшла на даний цирк – "Кобзов", і проводить поточні заходи в інших організованих колективах. І хочу нагадати батькам, що якщо дитина не щеплена, не допускайте їх в організовані колективи. По-перше, це загроза для дитини, по-друге, це для оточуючих.

Інформаційна кампанія цього року щодо щеплення проти кору дуже широка була. Але сезонний рівень захворюваності все рівно ми спостерігаємо. Що недоробили?

— Перш за все це противакцинальна кампанія, яка проводиться різними організаціями і різними несвідомими, в тому числі і медичними працівниками. Відповідно до законів, які існують в Україні, і діють в усіх цивілізованих країнах світу, діти в організованих колективах обов'язково проходить щеплення. Це найбільш надійний, ефективний профілактичний захист в усьому світі. Тому вакцинуватися необхідно.

Якщо дитина хвора, їй не можна робити щеплення?

— Якщо хвора, не потрібно робити щеплення. Це вже розділ роботи лікарів-інфекціоністів. А на сьогодні в зв'язку з початком навчального семестру із завтрашнього дня в місті Києві відповідно до доручення КМДА будуть проводитись масові заходи за участю структурних підрозділів МОЗ, Держпродспоживслужби, департаменту охорони здоров'я, а також департаменту освіти КМДА щодо виявлення перш за все не щеплених дітей та їх відсторонення від навчання. По-друге, це виявлення хворих в інкубаційному періоді і осіб, які контактували, ймовірно, з хворими.

В Одесі місцева влада департаменту освіти прийняла рішення про те, аби продовжити дітям канікули. Київська на це не йде?

— Так, це рішення перш за все приймається місцевою владою. Таких в нас даних немає щодо призупинення учбового процесу. Але ми ці дані побачимо при реєстрації захворюваності на цьому тижні. Що стосується заходів профілактики, то їх будуть проводити протягом першого кварталу. Тому що природна пікова захворюваність реєструватися буде в 2018 році. А основне завдання в дитячих дошкільних закладах, в школах, організованих дитячих колективах — не допускати дітей не щеплених, підвищити рівень вакцинації. Тоді не буде розповсюдження хвороби серед дорослого населення. Я хочу нагадати, що доросле населення хворіє більш важко, з більш великими ускладненнями, тому це загроза для здоров'я дорослих.

Немає потреби продовжувати в Києві канікули, як це зробили в Одесі?

— Ні. Поки таких заходів ми не будемо проводити.

Коли одна дитина хворіє, весь клас може не проходити вакцинацію. Таке дійсно існує?

— Це консолідоване рішення приймається лікарем-інфекціоністом, лікарем-епідеміологом, який проводить в школі обстеження і розслідування даного випадку в організованому колективі. У різних випадках по-різному.

Ці 16 дітей, що захворіли в Києві, чи є у вас інформація щодо вакцинації в їх оточенні?

— Ми говоримо про 16 госпіталізованих дітей. А з початку року зареєстровано вже 56 випадків, які звернулися за медичною допомогою, і встановлено діагноз — кір. Тому ми говоримо не про 16, а про 56. Майже більша половина — це не вакциновані діти.

Вони з однієї школи чи з різних?

— Ні, це з різних організованих колективів, з різних класів.

То зараз є потенційна небезпека захворювання на кір і в тих колективах, де займалися ці діти?

— Так. Є потенційна небезпека. Тому в даних класах встановлюється так званий посилений режим медичного обстеження за дітьми, контактними особами.

Вакцини від кору наявні в достатній кількості?

— Вакцини є в достатній кількості в лікувально-профілактичних закладах Києва. І батьки, і діти можуть звертатися за медичною допомогою та отримати вакцинацію.

Немає за що перейматися?

— Так, немає. Вакцина є, і при перших ознаках захворювання, а ознаки перші схожі на ГРВІ, звертатися необхідно до лікаря-інфекціоніста за медичною допомогою.

Яка тенденція захворювання на кір буде цього року?

— Тенденцію ми побачимо, коли діти вийдуть на навчальний семестр. І якщо буде спостерігатись різке поширення захворюваності, і діти повернуться з відпочинку з ознаками захворювання, буде владою прийматися відповідне рішення щодо впровадження посилених протиепідемічних заходів.

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Профілактичні заходи будуть проводитися в окремих школах чи по всіх навчальних закладах Києва?

— По всіх навчальних закладах обов'язково. І я хочу нагадати батькам, що відповідно до закону вони відповідають за вакцинацію дітей. Якщо діти не вакциновані в дошкільних закладах, в ліцеях, школах,будемо проводити відсторонення від навчання.

Що ще потрібно знати батькам?

— Перш за все те, що треба вакцинуватися. По-друге, це при перших ознаках захворювання, а зараз на сьогоднішній день підвищене захворюваність на грип на ГРВІ, звертатися за медичною допомогою.

Ранее иммунолог Федор Лапий заявлял, что без вакцинации количество умерших от кори будет увеличиваться.

А врач-инфекционист Евгения Межулина в свою очередь отметила, что после кори стоит ожидать эпидемии полиомиелита.