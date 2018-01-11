В Запорожской области несколько десятков медиков заразились корью

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Запорожской области в период с 3 октября по 15 декабря 2017 года корью заболели 33 сотрудника местных лечебно-профилактических учреждений, в основном из Запорожья, из которых 27 — врачи.

Как сообщили в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр" Министерствоа здравоохранения Украины, по состоянию на 9 января 2018 года в Запорожской области зарегистрировано 256 случаев заболевания корью.

Наибольшее число заболевших в Запорожье — 137 человек.

Ранее во Всемирной организации здоровья подчеркнули, что корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.