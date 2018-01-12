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    Корь в Киеве. Цирк "Кобзов" продает билеты, несмотря на запрет - СМИ

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (36)

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    Владелец цирка Николай Кобзов утверждает, что не получал от КГГА никаких уведомлений о запрете продажи билетов. Он утверждает, что ни один работник цирка в Киеве корью не болел.
    Шатер цирка Кобзов в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Цирк "Кобзов" работает и продолжает продавать билеты на свои представления в Киеве, несмотря на запрет, ранее выписанный Киевской городской государственной администрации из-за выявления кори у одного из работников заведения.

    В комментарии "Громадському радио" владелец цирка Николай Кобзов заявил, что не получал ни одного официального документа с требованием прекратить работу. По его мнению, оснований для закрытия цирка на Контрактовой площади (Подольский район столицы) нет.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    "К нам приезжала проверка, но мы понимаем, что это просто раздутый в интернете скандал. Еще с прошлого года на цирк "Кобзов" мощно "наезжают", его пытаются уничтожить и закрыть. Мы стали жертвой непонятных пока что людей либо конкурентов", – сказал Николай Кобзов.

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    По его словам, ни один работник цирка в Киеве корью не болел, случай заболевания инфекцией был выявлен в Черновцах. Кобзов уверяет, что работники цирка в последний раз проходили медосмотр 15 декабря.

    В то же время руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что имеет официальное письмо от КГГА о прекращении продажи билетов цирком с 11 января. В случае невыполнения предписания цирку будет угрожать уголовная ответственность.

    "На сегодняшний день ограничена продажа билетов, заменена группа персонала в самом заведении. Весь персонал, который предположительно контактировал с больным корью, отправлен на дополнительное медицинское обследование", — сказал Рубан.

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    Чиновник добавил, что никакого официального подтверждения о медицинских осмотрах работников цирка Госпродпотребслужба пока не получала.

    Ранее сообщалось, что число заболевших корью детей в Киеве превысило 50 человек. Между тем в Минздраве уверяют, что эпидемии кори в Украине нет

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