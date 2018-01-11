Число заболевших корью детей в Киеве превысило 50 человек

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Более 50 случаев заболевания детьми корью зарегистрировано в столице с начала года, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Напомним, по состоянию на 10 января 2018 года в Киеве был зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 49 случаев среди детей.

"По состоянию на 10:00 11 января 2018 в столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 — дети", — сказано в нем.

Как отмечается, самым эффективным способом уберечься от этой болезни является вакцинация. Также власти обращают внимание, что столица полностью обеспечена вакцинами против кори.

Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.