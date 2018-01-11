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    Киев

    Число заболевших корью детей в Киеве превысило 50 человек

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (35)

    (обновлено: )114
    С 1 января 2018 года 66 человек заболели корью в столице по состоянию на 11 января, сообщает в четверг Киевская городская государственная администрация.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    facebook.com/tatiana.klishyna

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Более 50 случаев заболевания детьми корью зарегистрировано в столице с начала года, сообщает Киевская городская государственная администрация.

    Напомним, по состоянию на 10 января 2018 года в Киеве был зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 49 случаев среди детей.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    "По состоянию на 10:00 11 января 2018 в столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 — дети", — сказано в нем.

    Как отмечается, самым эффективным способом уберечься от этой болезни является вакцинация. Также власти обращают внимание, что столица полностью обеспечена вакцинами против кори.

    Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
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