Количество заболевших корью приблизилось к 5 тысячам - Минздрав

GEOFF CADDICK / AFP

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Украине по итогам 2017 года зафиксировано 4782 случая заболевания корью, такие свежие данные опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, с начала 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, среди которых 54 ребенка.

"В 2017 году больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 1344, Одесской — 1256, и Закарпатской — 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них — 3 детей", — заявили в ведомстве.

Напомним, что в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок.

Минздрав напоминает, что "лекарства от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания — вакцинация". Ведомство отмечает, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет, а их главная причина — низкий охват прививками.

"В 2016 году менее половины детей получили прививки от кори по графику. С сентября 2017 года продолжаются усиленные меры по иммунизации", — говорится в сообщении.