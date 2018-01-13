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    Общество

    Количество заболевших корью приблизилось к 5 тысячам - Минздрав

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (44)

    (обновлено: )27712
    Больше всего больных корью в Ивано-Франковской (1344 человек), Одесской (1256) и Закарпатской (637) областях. В Одесской области уже пять смертельных случаев.
    Вакцинация от кори
    GEOFF CADDICK / AFP

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Украине по итогам 2017 года зафиксировано 4782 случая заболевания корью, такие свежие данные опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Пресс-служба МОЗ Украины
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    По данным Минздрава, с начала 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, среди которых 54 ребенка.

    "В 2017 году больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 1344, Одесской — 1256, и Закарпатской — 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них — 3 детей", — заявили в ведомстве.

    Напомним, что в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок.

    Минздрав напоминает, что "лекарства от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания — вакцинация". Ведомство отмечает, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет, а их главная причина — низкий охват прививками.

    "В 2016 году менее половины детей получили прививки от кори по графику. С сентября 2017 года продолжаются усиленные меры по иммунизации", — говорится в сообщении.

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