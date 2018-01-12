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    Вспышка кори зафиксирована в Сумской области

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (40)

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    По словам начальника регионального управления здравоохранения Сергея Бутенко, 90% детей вовремя вакцинированы, а самой вакцины достаточно во всех лечебных учреждениях области.
    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Сумской области семь человек заболели корью, сообщил начальник регионального управления здравоохранения Сергей Бутенко.

    "Относительно ситуации с заболеваемостью корью в Сумской области: за последнее время заболели 7 человек, из них 4 детей, что не больше (показателей) за аналогичные периоды предыдущих лет", — сообщил чиновник в своем аккаунте в Facebook.

    По словам Бутенко, 90% детей вовремя вакцинированы, а самой вакцины достаточно во всех лечебных учреждениях области.

    "В который раз призываю родителей взвешенно и ответственно относиться к своевременной вакцинации детей, а всех — не паниковать, а в случае ухудшения состояния здоровья обращаться к врачу", — добавил он.

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    Ранее сообщалось, что число заболевших корью детей в Киеве превысило 50 человек. Между тем в Минздраве уверяют, что эпидемии кори в Украине нет.

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