О вакцинации от кори: что важно знать родителям

РИА Новости Украина

С начала года в Киеве корью заболели более 50 детей. В целом, за последний год уровень заболеваемости этой опасной инфекцией вырос в 43 раза!

Однако и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет эпидемии кори. "Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда будут люди вокруг вас больны, поэтому надо иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет", — сказала Супрун.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им.Богомольца, профессор Ольга Голубовская напомнила родителям, принимающим решение о вакцинации своих детей, что корь — тяжелое инфекционное заболевание, имеющее ряд осложнений. Кроме того, корь очень заразна, практически все, кто сталкивается с вирусом и не имеет иммунитета, болеет.

По ее словам, наиболее подвержены риску тяжелого течения кори: дети моложе 5 лет; взрослые старше 20 лет; беременные женщины; люди с любыми иммунодефицитными состояниями.

Вакцинация от кори входит в календарь прививок: делают ее в 1 год и повторно в 6 лет. Если по разным причинам вакцинация не сделана, ее делают детям в любом возрасте, лучше — дважды (на первое введение антитела формируются у 85-93% людей, на второе — у 97%) с интервалом между прививками минимум 28 дней.

"Для того, чтобы достоверно выяснить, имеет человек антитела против кори или нет (он может перенести заболевание на субклиническом уровне и не знать об этом) необходимо сделать соответствующий анализ крови (анти measles IgG)", — пишет Голубовская у себя в Facebook.

"Если этот анализ недоступен или нет возможности его сделать, допустимыми критериями, позволяющими считать человека иммунным к заболеванию, считаются следующие:

- отметки о проведении плановой вакцинации в полном объеме (дважды) по календарю (или вне его) в медицинской документации; к сожалению, в нашей стране эта рекомендация не всегда может быть надежной из-за нечистоплотности некоторых медицинских работников;

- ЛАБОРАТОРНОЕ подтверждение о заболевании корью в анамнезе;

- люди, рожденные до 1957 года", — продолжает она.

При этом Голубовская напоминает, что вакцинация противопоказана:

— людям с угрожающей жизни аллергической реакцией на неомицин или другой компонент вакцины, возникшей на первичное введение;

— если человек болен на момент вакцинации, ее надо отложить до выздоровления;

— беременным женщинам; кроме того, после вакцинации необходимо избегать беременности в течение 4 недель после вакцинации.

Также врача нужно информировать о следующем: наличие любого иммунодефицитного состояния, включая онкозаболевания, приём химиопрепаратов и/или лучевой терапии; получал ли пациент какую-либо вакцину в течение последних 4-х недель; получал ли в ближайшее время препараты крови; было ли когда-нибудь снижение уровня тромбоцитов.

Голубовская подчеркивает, что вакцинация может сопровождаться определенными реакциями, более того, иногда и вакцинированные могут заболеть, но это не идет ни в какое сравнение с истинным заболеванием.

"Поэтому лучше без паники, решайте с вашими докторами индивидуально целесообразность вакцинации, и обращайтесь вовремя к врачу при повышении температуры тела 38 градусов и выше для своевременной постановки диагноза, особенно непривитые и группы риска", — резюмирует она.

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